Das Interesse der Havelländer an den Planungen des Mega-Bahnprojektes i2030 ist enorm. Das unterstrich ein am Dienstagabend erstmals durchgeführtes Bürgerforum, welches den Auftakt zur Bürgerbeteiligung an den Ausbauplänen der Bahnstrecke bildete. Mehr als 220 Interessierte nahmen an dem Forum teil – sie äußerten eine Menge Fragen, Sorgen und Nöte.