Nennhausen – auf alle Fälle lebenswert

Nennhausen

Zugegeben – so richtig nah an der Bundesstraße 188 liegt Nennhausen nicht an. Man muss auf Höhe Stechow abbiegen und noch einige Kilometer durch den Wald fahren, bevor man dort ist.

Ein Mann und ein Gebäude prägen diesen Ort. Friedrich de la Motte Fouqué begegnet dem Besucher auf Schritt und Tritt. Da wären der Fouqué-Platz, die Fouqué-Grundschule, früher stand im Schlosspark die mächtige Fouqué-Eiche, die im Jahr 2006 von einem Sturm gefällt wurde. Der Stumpf ist noch da. Der Dichter Fouqué lebt schon lange nicht mehr. Sein bekanntestes Werk ist das Märchen „Undine“.

Vorne ein Gerüst

Das Gebäude ist das Schloss, an dessen Vorderfront derzeit ein Gerüst ragt. Hier lebt Benita von Stechow. Zusammen mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Alexander hatte sie das Schloss erworben und restaurieren lassen.“Ich hatte mich in dieses Schloss und den Garten verliebt, als ich es zum ersten Mal sah“, berichtet Benita von Stechow gerne.

Das Schloss Nennhausen. Quelle: Joachim Wilisch

Die Familien von Lochow und von Stechow haben noch mehr Spuren hinterlassen. In der Kirche ist ein prächtiges Epitaph zu bewundern, das gerade erst renoviert wurde. „Das ist ein echter Kirchenschatz“, freut sich auch Pfarrer im Ruhestand, Felix Doepner, der ab und an aushilfsweise predigt.

Zahlen und Fakten 859 Einwohner hatte Nennhausen (ohne Ortsteile) zu Beginn dieses Jahres. Es ist das größte Dorf im Amt Nennhausen. Zu dem Dorf gehören neben Nennhausen die Ortsteile Damme, Bamme, Liepe, Buckow Gräningen und Mützlitz. Bürgermeisterin ist Brigitte Noel, sie wurde 2019 wieder gewählt. Sehenswert sind neben dem Schloss und dem Schlosspark das alte Gärtnerhaus mit der Fouqué-Ausstellung und die Dorfkirche mit Relief, Gruft und Epitaph. Nennhausen gehört zum Amt Nennhausen, Amtsdirektorin ist Ilka Lenke.

Doepner und seine Frau sind, nachdem der Pfarrer im Ruhestand war, von Westdeutschland ins Amt Nennhausen gezogen und leben nun in Nennhausen. Die Doepners sind hier längst angekommen. Felix Doepner hat sich über Jahre in der Gemeindevertretung engagiert.

Zuzug nach der Wende

Die Gruppe der Menschen, die nach der Wende nach Nennhausen gekommen sind, ist beachtlich. Da wäre Siegfried Mertin, der mit Frau und Kindern Anfang der 1990er- Jahre nach Nennhausen kam. Der ehemalige Vorstand der Volksbank Rathenow genießt den Ruhestand.

Ulrike Platz ist Hobbymalerin. Quelle: Joachim Wilisch

Neuankömmlinge waren ebenso Ulrike Platz und ihr Mann Hannes. Sie wohnen im Seitenflügel des Schlosses. Hier hat Ulrike Platz, eine ambitionierte Hobbymalerin, ein Atelier. „Hier findet man Ruhe“, sagt sie. Ihr Engagement für das Dorf wurde gerade erst sichtbar, als die Präsidentin des Rotary-Clubs Havelland zusammen mit Feuerwehr, Schützenverein, Schule, Kita und anderen Initiativen sowie Einrichtungen ein schönes Sommerfest auf der Schlosswiese organisierte.

Prächtiger Garten

Reiner und Marlene Krug leben am Kirschweg, ebenfalls seit Anfang der 1990er-Jahre. Die begeisterten Opern-, Theater- und Ballettfans kamen aus Wetzlar und hatten eine kleine aber erfolgreiche Brillenglasschleiferei in Rathenow. Inzwischen haben sie noch mehr Zeit für Kulturangebote – und für ihren prächtigen Garten.

Schon lange in Nennhausen

Die Familie Pleger hingegen ist eingesessen. Zwar kam Dieter Pleger einst aus Neuruppin – doch sein Berufsleben, zuletzt als niedergelassener Veterinär, verbrachte er in Nennhausen. Familie Pleger kennt alle die oben erwähnten Neuankömmlinge gut. Man trifft sich – manchmal auch im Dorf – und hat sich immer etwas zu erzählen.

Den Jugendclub betreut seit einigen Wochen Melanie Ladewig. Die Nennhauserin hatte sich bereit erklärt, bei der Wiedereröffnung der Einrichtung zu helfen. Sie hat selbst Kinder und freut sich auf eine spannende Zeit.

Melanie Ladewig bringt neuen Schwung in den Jugendclub Nennhausen Quelle: Joachim Wilisch

Ein Dorf lebt meist von den Aktivitäten der Feuerwehr. Und die hat in Nennhausen in Jens Lerch einen besonders treuen Mitstreiter. Vor allem der Feuerwehrnachwuchs liegt Lerch am Herzen. Auch er war bei dem Fest auf der Schlosswiese besonders aktiv mit der Jugendfeuerwehr dabei.

Nicht alles Gold

Sie leben allesamt gerne hier. Aber es ist nicht alles Gold, das glänzt. So gibt es seit 15 Monaten keinen Einkaufsmarkt mehr. Zwar sind noch zwei Bäcker vor Ort, die können aber das Angebot nicht abfangen. Auch der Blumenladen und die Apotheke haben zugemacht. Und schließlich hätten die Nennhausener gerne wieder eine richtige Dorfkneipe.

Hier gab es in Nennhausen bis Mitte 2020 einen Einkaufsmarkt. Quelle: Maz

Für den Einkaufsmarkt könnte sich eine Lösung abzeichnen – derzeit steht ein Grundstück im Fokus, wo Edeka eventuell einen Markt errichtet.

Amtsdirektorin Ilka Lenke glaubt, dass Nennhausen trotz dieser Einschränkungen ein lebenswerter Ort ist. Sie verweist neben dem Jugendclub auf den „Rakka-Akka“. Das ist ein Spielplatz, der von einer Elterninitiative errichtet wurde. Außerdem kann man in der Orangerie des Schlosses Hochzeiten buchen.

Schon ist man da

Fouqué, das Schloss, die Menschen - ein Besuch in Nennhausen lohnt sich durchaus. Einfach auf Höhe Stechow von der B 188 abbiegen – und schon ist man da.

Von Joachim Wilisch