Nennhausen

Es war eine Formalie, die der Amtsausschuss Nennhausen auf der ohnehin kurzen Tagesordnung hatte. Und trotzdem war die Entscheidung wichtig. Adrian Huxdorf bleibt stellvertretender Amtswehrführer in Nennhausen. Die Glückwünsche von Amtsdirektorin Ilka Lenke, Amtsbrandmeister Holger Püschel und Kreisbrandmeister Lothar Schneider nahm er gerne entgegen. Schneider und Püschel hatten zuvor Gespräche mit Huxdorf geführt. Seiner Arbeit als Stellvertreter des Amtsbrandmeisters steht nun nichts weiter im Wege.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Huxdorf ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Und das nicht nur bei der aktiven Wehr. In Nennhausen ist er stellvertretender Wehrführer. Huxdorf ist auch im Feuerwehr-Förderverein im Vorstand an verantwortlicher Stelle dabei. Die Feuerwehren sind der Amtsverwaltung wichtig. Das betont Ilka Lenke bei vielen Gelegenheiten. Zuletzt wurde das Feuerwehrgerätehaus in Barnewitz aufgewertet und in Kotzen entstand ein neues Gerätehaus, das vor eineinhalb Jahren übergeben wurde.

Nachfolger von Karl-Heinz Ewald

Adrian Huxdorf wurde im Jahr 2015 erstmals zum stellvertretenden Wehrführer des Amtes berufen. Mit 34 Jahren ist er noch aus der jungen Feuerwehrgeneration. Der Amtsausschuss hat Huxdorf für die nächsten sechs Jahre bestätigt. Huxdorf übernahm die Aufgabe im Jahr 2015 von Karl-Heinz Ewald, nachdem dieser aus dem aktiven Wehrdienst ausgeschieden war.

Wie der Wehrführer des Amtes, Holger Püschel, ist auch sein neuer Stellvertreter Adrian Huxdorf Berufsfeuerwehrmann – allerdings nicht in Nennhausen. Hier versehen sie ihren Dienst ehrenamtlich.

Deshalb wurde Adrian Huxdorf im Jahr 2018 mit dem Ehrenteller des Amtes Nennhausen ausgezeichnet.

Adran Huxdorf bei der Eröffnung des Spielplatzes „Rakka-Akka“. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Ausrüstung der Feuerwehr ist stets ein Thema. „Im Jahr 2020 ist das Löschfahrzeug LF 20 mit Hilfe des Fördervereins auf den neusten Stand der Sicherheitstechnik gebracht worden. „So haben wir über den Verein eine Rückfahrkamera und LED Warnlichter am Heck des Fahrzeuges angebracht. Besonders bei nächtlichen Einsätzen auf kurvenreichen Straßen ist man jetzt schon von sehr weiter Entfernung zu sehen“, erzählt der stellvertretende Wehrführer.

Ein anderes Thema ist ein neues Einsatztablet, das auch mit Hilfe des Fördervereins angeschafft wurde. „Das Tablet ist mit einer Navigations-App zu den Rettungspunkten in den Wäldern versehen. So brauchen wir nur noch den gemeldeten Rettungspunkt eingeben und das Tablet führt uns zum Einsatzort. Über eine Einsatz-App können wir sehen, welche Kameraden zum Einsatz kommen und wo wir hinmüssen. Eine Erleichterung für uns“, so Adrian Huxdorf.

In anderen Vereinen

Wie es im Dorf üblich ist, sind die aktiven Protagonisten meist in mehreren Vereinen und Initiativen unterwegs. So gehört Adrian Huxdorf auch zu der Elterninitiative, die den neuen Spielplatz „Rakka Akka“ neben dem Schulgelände errichtet hat. Da steckte enorm viel Eigenleistung drin. Auf dem alten Spielplatz wurden zwei Schaukeln, ein weiträumiger Balancierpfad, ein Kletterbaum, ein Sandkasten und ein neues Eingangstor errichtet – alles mit Holzstämmen aus der Region.

„Aus der ursprünglichen Idee auf dem alten, oft verwaisten Spielplatz, auf dem nur ein Piratenschiff, eine Wippe und ein Wackeltier standen, zusätzlich eine Schaukel aufzustellen, wurde eine große Initiative vieler Nennhausener Einwohner. Mit Fördermitteln im Rahmen des Programms ‚Kleine lokale Initiativen’ der Lokalen Aktionsgruppe Havelland haben wir den Spielplatz dann gemeinsam großzügig erweitert“, erläuterte Adrian Huxdorf das Konzept. Und natürlich war bei diesen Spielplatzeinsätzen auch auf die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Verlass. Zudem ist Adrian Huxdorf auch begeisterter Sportschütze und im Schützenverein aktiv.

Edis-Kommunalmanagement-Referent Lars Klemmer, Amtsdirektorin Ilka Lenke, Amtsjugendwart Jens Lerch, stellvertretender Amtsbrandmeister Adrian Huxdorf und Feuerwehr-Fördervereinsvorsitzender Henry Doerfling mit einer Rettungspuppe. Quelle: Uwe Hoffmann

Zurück zur Feuerwehr. Hier soll – das ist auch das Ziel des Fördervereins – der Nachwuchs in diesem Jahr besonders in den Blickpunkt rücken. An einigen Projekten wird fleißig gearbeitet. Schon länger übernimmt der Verein die Elternbeiträge für unsere Jugendlichen beim Kreisjugendfeuerwehrcamp in Paaren im Glien. Das fiel 2020 allerdings aus. Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Eine Absage gab es auch für 2021.

Mit einem Kader von 33 aktiven Feuerwehrleuten, 23 Jugendlichen und acht Kameraden ehrenhalber stellt die Feuerwehr eine große Mannschaft. 2020 gab es 32 Einsätze. „Insgesamt haben wir 1980 Stunden und 35 Minuten im Dienst geleistet“, so Adrian Huxdorf.

Keine Langeweile

Elterninitiative, Schützenverein, Förderverein der Feuerwehr Nennhausen, stellvertretender Ortswehrführer und stellvertretender Amtsbrandmeister. Dazu noch der Beruf. Langweilig wird es Adrian Huxdorf in Nennhausen nicht.

Von Joachim Wilisch