Amt Nennhausen

Die Dorfvertretungen sind im Amt Nennhausen komplett, die Ortsvorsteher können mit ihrer Arbeit beginnen. Zur konstituierenden Sitzung wurde zuletzt diese Woche noch nach Liepe geladen, wo Christian Weber weiter Ortsvorsteher bleibt. Er hatte bei der Ortsbeiratswahl in dem Dorf, das zur Gemeinde Nennhausen gehört, die meisten Stimmen geholt.

Ortsbeirat Bamme

In Bamme (Gemeinde Nennhausen) bleibt Burkhard Küchler Ortsvorsteher. Er hatte das Amt bereits in den vergangenen Jahren ausgefüllt. Sein Stellvertreter ist André Braatz. Komplettiert wird der Ortsbeirat durch Dietmar Großmann.

Märkisch Luch

Andreas Tutzschke, der Gemeindebürgermeister von Märkisch Luch ist zugleich Ortsvorsteher in Barnewitz. Seite Stellvertreterin ist Elke Finkbeiner und der Ortsbeirat wird komplettiert durch Anke Rosanski. Zur Gemeinde Märkisch Luch gehört auch Buschow. Hier ist Frank Hellmann der Ortsvorsteher, sein Stellvertreter ist Frank Fritze. Reinhard Grzesikowski macht diesen Ortsbeirat komplett.

Stechow-Ferchesar

In Stechow-Ferchesar bleibt Lorenz Rauser Ortsvorsteher in Ferchesar. Sein Stellvertreter ist Achim Horst. Dazu kommt Annette Isensee. In Stechow hat es einen Wechsel gegeben. Bianca Eichler, bisher Ortsvorsteherin, ist zwar weiter Mitglied im Ortsbeirat. Ortsvorsteherin ist nun aber Irina Schattschneider, die Stellvertreterin Kerstin Köhler.

Garlitz

Gudrun Lewwe bleibt Ortsvorsteherin in Garlitz. Ihr Stellvertreter ist Daniel Weinhold. Henriette Meier-Ewert gehört ebenfalls dem Ortsbeirat an. Garlitz gehört zur Gemeinde Märkisch Luch. Ebenso wie Möthlow, wo nun Volker Schönfeld der Ortsvorsteher ist. Christian Sieber ist der Stellvertreter. Ein drittes Ortsbeiratsmitglied gibt es nicht.

Nennhausen

Zur Gemeinde Nennhausen gehört Gräningen. Mit Andrea Willrich als Ortsvorsteherin und Doreen Käthe als Stellvertreterin. Frank Standke gehört ebenfalls dem Ortsbeirat an. Zur Gemeinde Nennhausen gehört auch Mützlitz. Ortsvorsteherin ist Kerstin Weigt. Stellvertreter wurde Thilo Gantzer. Lediglich den Ortsvorsteher gibt es in Damme ( Andreas Kissmann) und Buckow ( Ralf Albrecht). Der Ort Nennhausen selbst hat keinen Ortsbeirat, die Gemeindevertretung und Bürgermeisterin Noel nehmen diese Interessen wahr.

Kotzen

Bleibt die Gemeinde Kotzen. In Kriele gibt es in dieser Wahlperiode keinen offiziellen Ortsbeirat, weil es weder für die Hauptwahl noch für eine Nachwahl Kandidaten gab, die sich beworben haben. Die Interessen des Dorfes nimmt nun die Gemeindevertretung wahr. In Kotzen selbst ist Cornelia Demuth Ortsvorsteherin und ihr Stellvertreter ist Thomas Sprange. Komplettiert wird der Ortsbeirat durch Harald Schindelhauer. In Landin ist Hanka Gregor weiter die Ortsvorsteherin.

Von Joachim Wilisch