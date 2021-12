Amt Nennhausen feiert Jubiläum ganz groß

Nennhausen

Das Organisationsteam steht schon seit Wochen in den Startlöchern. Das Amt Nennhausen hat im Jahr 2022 einen guten Grund, zu feiern. Die Verwaltungseinheit besteht dann seit 30 Jahren. Schon im Sommer kündigte Amtsdirektorin Ilka Lenke an, dass dies der Anlass für ein großes Jubiläumsfest sein soll. Mit Festempfang, Musik und vielen anderen Attraktionen.

Im Mittelpunkt werden dann die Gegenwart und die Zukunft der vier Gemeinden mit ihren Dörfern stehen. Es soll aber auch einen Blick in die spannende und wechselhafte Geschichte des Amtes geben.

Diese beginnt 1992 mit dem Zusammenschluss von damals noch 16 selbstständigen Gemeinden zu einer Verwaltungsgemeinschaft, dem Amt Nennhausen. Einer, der bereits im Jahr 2017 bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen dabei war, ist Michael Spieck.

Unterschiedliche Befindlichkeiten

Der Bürgermeister der Gemeinde Stechow-Ferchesar ist auch Vorsitzender des Amtsausschusses: „Unterschiedliche kommunale Befindlichkeiten mussten berücksichtigt und die Verwaltung aufgebaut werden“, weiß Spieck. Im Sommer 2017 stellte er fest: „Es hat funktioniert, wir sind eine Gemeinschaft geworden.“

Die Gründung der Ämter war nicht der einzige Schnitt, den die Menschen im Amt Nennhausen erlebten. Ein weiterer folgte im Jahr 2003 mit der Gemeindegebietsreform. Diesmal waren die Veränderungen deutlich spürbarer. Aus ehemals 16 Gemeinden wurden vier.

Michael Spieck (links), Vorsitzender des Amtsausschusses Nennhausen mit Stellvertreter Andreas Tutzschke Quelle: Joachim Wilisch

Seit Gründung des Amtes haben zwei Frauen und zwei Männer an der Spitze des Amtes gestanden. Zunächst war Winfried Idler Chef in der Amtsverwaltung. Ihm folgte Andreas Heldt. Dann übernahm Angelika Thielicke das Amt. 2016 wurde Ilka Lenke an die Spitze gewählt.

Frauen im Amt

Nur zu gut dürfte noch der Versuch von Andreas Heldt in Erinnerung sein, der versucht hatte, im Vorgriff auf die Gebietsreform Dörfer zusammenzulegen – das Projekt scheiterte bei der Bürgerabstimmung. Ebenso ist der lange Strafprozess in Erinnerung, in dem sich Winfried Idler wegen Vorteilsnahme im Amt verantworten sollte. Nach mehreren Instanzen blieb von den Anschuldigungen nichts mehr übrig.

Angelika Thielicke übergab das Amt an Ilka Lenke. Quelle: Norbert Stein

Mit Angelika Thielicke und Ilka Lenke ist das Amt seit vielen Jahren in Frauenhand. „Das Amt hat Glück mit seinen Frauen“, lobte Spieck und er meint dabei auch ausdrücklich alle anderen Mitarbeiterinnen in der Amtsverwaltung.

Die Kommunalpolitiker mussten in den 25 Jahren auch schmerzliche Entscheidungen treffen. Zum Beispiel waren in Buschow und Stechow Schulen zu schließen. Inzwischen hat das Amt noch eine modern eingerichtete Grundschule und drei kommunale Kitas – Stechow, Nennhausen und Garlitz. Dazu kommt eine Kita in Vereinsträgerschaft – in Barnewitz.

Der richtige Weg

Die regionale Entwicklung, Investitionen in Kitas und touristische Infrastruktur, Wirtschaftsstärkung und die Modernisierung der Verwaltung sind für Ilka Lenke ein Zeichen, dass es im Amt Nennhausen in die richtige Richtung geht.

Landrat Roger Lewandowski hat die Gemeinden im Amt Nennhausen und die Dörfer, die dazu gehören, mehrfach besucht. Das Leben in den Gemeinden sei bunter und vielseitiger, als es Zahlen ausdrücken könnten, betont er. „Nennhausen ist weit übers Havelland als Trappenland bekannt“, so der Landrat.

Ilka Lenke ist seit Dezember 2016 Amtsdirektorin. Quelle: Uwe Hoffmann

Es gibt noch viel mehr Attraktionen. Da wäre die Bockwindmühle Bamme, die für viel Geld restauriert wurde. Sie ist eine der ältesten, wenn nicht die älteste, Bockwindmühle in der Mark Brandenburg. Ein Förderverein kümmert sich um das Gebäude.

Schöne Dorfkirchen, zum Beispiel die Wallfahrtskirche in Buckow bei Nennhausen, prägen das Bild. Dazu restaurierte Gotteshäuser in Ferchesar, Stechow und Landin. Eine Attraktion ist das Schloss Nennhausen mit dem Park und dem englischen Garten.

Großes Interesse

Die Einwohnerzahl ist nicht so eingebrochen, wie das vor 20 Jahren noch in vielen Prognosen stand. Im Gegenteil. Das Amt bemüht sich in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Bebauungspläne für kleinteilige Baugebiete aufzustellen. Das Interesse von Großstädtern, die es aufs Land zieht, ist da.

Schon deshalb ist das Interesse groß, in Nennhausen, dem amtsführenden Dorf, wieder einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln. Zwei Bahnhöfe – in Buschow und Nennhausen – sollen irgendwann möglichst in den Stundentakt nach Berlin eingebunden werden, damit die Pendler zu ihren Arbeitsplätzen kommen.

Die Bockwindmühle Bamme Quelle: Norbert Stein

Bei dem Fest sollen alle Dörfer des Amtes abgebildet werden. Ein schöner Gedanke.

Denn da ist ja auch noch Garlitz – jenes Dorf der Gemeinde Märkisch Luch, das im Jahr 2019 den Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit einem Sonderpreis für Kultur und einer Silbermedaille abschloss.

Es gibt auch Kummer

Das alles soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch Probleme gibt. Die ergeben sich aber weniger aus dem Gemeinschaftsleben, sondern vielmehr aus der Finanzausstattung. So gehört die Gemeinde Kotzen zu den ärmsten kommunalen Einheiten im Kreis.

Vielleicht sind die Einwohner schon deshalb hier besonders aktiv, um das Gemeinschaftsleben zu stärken.

Von Joachim Wilisch