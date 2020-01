Amt hat bald keinen Supermarkt mehr

Nennhausen

Was Ursula Koch den Lesern der Märkischen Allgemeinen in einer großzügig gestalteten Text- und Bildanzeige wissen ließ, das wussten die meisten. Sie werde ihren Einkaufsmarkt zum 31. Juli schließen, stand da zu lesen.

Kein Interesse?

Allerdings glaubt Ursula Koch, dass es so nicht hätte kommen müssen. „ Edeka und das Amt Nennhausen sind der Auffassung, das Geschäft wäre zu klein.“ Weder das Amt, noch die Edeka-Gruppe – Ursula Koch ist mit ihrem Geschäft Genossenschaftsmitglied bei Edeka – seien interessiert, „am Bestehenden festzuhalten“.

Bekannte Pläne

Tatsächlich sind Pläne der Edeka-Gruppe bekannt, in Nennhausen ein so genanntes „Ländliches Versorgungszentrum“ zu bauen. Und auch diese Pläne sind nicht neu. Schon vor Jahren fragte die Edeka-Gruppe bei einem Grundstücksbesitzer an, ob man das Land für die Errichtung eines Supermarktes bekommen könne. „Wir sind uns damals aber nicht über den Preis einig geworden“, hieß es bei Edeka.

Neuer Markt: Amtsdirektorin Ilka Lenke und Heino Schmidt (Geschäftsführung des Geschäftsbereiches Expansion der Edeka Minden - Hannover Immobilien- Service GmbH). Quelle: Norbert Stein

Also ging die Grundstückssuche weiter und sie ist auch noch nicht abgeschlossen. Eben jener Grundstücksbesitzer, dessen Verhandlungen mit Edeka scheiterten, fragte nun im Amtsausschuss nach. „Was ist den mit dem Plan B für einen Supermarkt, gibt es den noch?“

Privatgeschäfte

Weder der Amtsausschussvorsitzende Michael Spieck, noch Ilka Lenke hatten dazu eine Antwort parat.„Wer das wissen will, der muss bei der Edeka-Gruppe nachfragen“, sagte Spieck. Auf den Hinweis, ob die Amtsverwaltung nicht etwas mehr für eine Supermarktansiedlung tun könne oder ob es eine Chance gebe, den bestehenden Markt zu erhalten, schüttelte Ilka Lenke den Kopf: „Wir können uns nicht in Privatgeschäfte einmischen. Was wir beratend tun können – auch mit Blick auf die Grundstückssuche – haben wir getan.“

Gespräche seit 2017

Natürlich, so Ilka Lenke nachdem die Textanzeige von Ursula Koch am vergangenen Freitag erschienen war, sei deren Anliegen, ihr Privateigentum weiter zu vermarkten, nachvollziehbar. „Das Amt hat seit 2017 Gespräche mit Ursula Koch und Edeka geführt und getan, um einen Nahversorger in Nennhausen zu halten und zu etablieren.“ Die endgültigen Entscheidungen würden aber anderswo getroffen.

Ein Lebensmittelversorger wird in Nennhausen gebraucht. Quelle: Gero Breloer/dpa

„Mit großen Respekt würdigen wir die Entscheidung von Frau Koch, im Ort Nennhausen ein ländliches Einkaufszentrum zu eröffnen. Man wisse das zu schätzen. Aber es gebe nun einmal die Entscheidung von Ursula Koch den Markt zu schließen.

Entwicklung betrachten

Darum sagt Ilka Lenke: „Wir dürfen uns jedoch der Realität und der Entwicklung unserer Region nicht entziehen. Es siedeln sich immer mehr junge Familien im Amt Nennhausen an und der Bedarf an einer Vielfalt von Produkten und einer Vollversorgung wächst. Der Chance zur Ansiedlung eines Edeka-Marktes in Nennhausen sollten wir uns nicht entziehen.“ Immerhin gebe es in Rhinow und Friesack bereits seit vielen Jahren Vollversorger.

Jeder darf das

Während Ursula Koch glaubt, die Pläne zur Suche eines Nachfolgers seien daran gescheitert, dass die Neubau-Ideen von Edeka bekannt wurden, sehen das nicht alle Leute im Dorf so. Am Rande der Amtsausschusssitzung sagte ein Einwohner, es stehe jedem frei, in Nennhausen ein Geschäft für Lebensmittel zu eröffnen – oder auch nicht.

Das Edeka-Schild soll 2022 für jedermann sichtbar zu sehen sein. Quelle: Privat

Derweil geht im Dorf die Angst um, dass es ab dem 31. Juli keinen Lebensmittelladen in Nennhausen mehr gibt. Das will auch Amtsdirektorin Ilka Lenke nicht ausschließen. Es habe Grundstücksverhandlungen mit anderen Landeigentümern gegeben, doch da könne sich das Amt nicht einmischen. Erst, wenn es darum geht, das Bauvorhaben als Behörde zu begleiten, habe man Einflussmöglichkeiten.

Kein Unternehmer

Keinesfalls könne das Amt selbst als Unternehmer – also Inhaber eines Lebensmittelmarktes – auftreten. Zurzeit bemühe sie sich, so Ilka Lenke, um Ersatz. „Das wird nicht den vorläufigen Verlust des Lebensmittelmarktes abfangen – aber wir haben dann eine kleine Ausweichmöglichkeit.“ Sicher sei das alles aber noch nicht.

Arzt und Apotheke weg

Die enttäuschten Einwohner im Amtsausschuss finden, dass diese Entwicklung Nennhausen schadet. Es gebe keinen Arzt mit einer Vollpraxis mehr und keine Apotheke. „Aber wir haben eine tageweise geöffnete Allgemeinarztpraxis“, kontert die Amtsdirektorin. Medikamente auf Rezept könne man in dem Laden, der früher eine reine Apotheke war und nun auch Drogerie ist, bekommen.

Die Gemeinde aus der Vogelperspektive. Quelle: Dirk Fröhlich

Edeka hält an seinen Plänen für Nennhausen fest. „Wir versuchen bereits seit einigen Jahren, ein geeignetes Grundstück in Nennhausen zu sichern“, so eine Unternehmenssprecherin. „Wir haben somit weiterhin die Absicht, einen modernen Edeka-Markt zu realisieren. Damit wollen wir eine zukunftsgerichtete Nahversorgung in Nennhausen gewährleisten und dem Wunsch nach einem umfassenderen Einkaufserlebnis nachkommen.“

Geplant sei ein städtebauliches Konzept in Kombination mit Tagespflege und Wohnen, das in enger Abstimmung mit der Amtsverwaltung und der Gemeinde Nennhausen erarbeitet werde. Dafür muss ein Bebauungsplan erstellt werden. 2022 möchte Edeka gerne bauen.

Bis dahin hofft man in der Edeka-Zentrale auf eine Übergangslösung: „Wir darum bemüht, im Gespräch mit Ursula Koch für eine Übergangslösung in Nennhausen zu sorgen.“

Von Joachim Wilisch