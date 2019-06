Liepe

Insgesamt 15 Teams kämpften am Samstag beim 17. Amtsausscheid Nennhausen im Feuerwehrwettkampf der Jugendfeuerwehren um die Qualifizierung zu den Kreismeisterschaften. Aber die Helden der Herzen waren wohl die Bambini, die Sechs- bis Neunjährigen, die erstmals, wenn auch außerhalb der offiziellen Wertung, zum Wettkampf antraten. Jede der acht Jugendfeuerwehren im Amt stellte in mindestens einer der verschiedenen Wertungen ein Team auf.

Zur Galerie In Liepe kämpften die Jugendfeuerwehrteams um die Qualifikation für das Kreisfinale.

Zum Beginn fuhren die Teams in ihren Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht durch das Dorf zum Sportplatz. Nach dem Appell starteten die drei Teams „Mädchen AK I“ (10 bis 13 Jahre). Barnewitz siegte vor Kotzen und Garlitz. Jedes Mädchenteam zeigte, mit Zeiten deutlich unter einer Minute, den nachfolgenden Jungen der AK I, dass sie sich hinter ihnen nicht zu verstecken brauchen.

Bei Zeiten zwischen 48 Sekunden und über einer Minute siegten unter den vier Teams der AK I Jungen die Stechow/Ferchesarer vor Kotzen. Bei den Mädchen AK II (14 bis 18 Jahre) trat nur die Jugendfeuerwehr aus Kotzen an. Aber mit einer fantastischen Zeit von 36,82 Sekunden hätten auch weitere Teams ihnen den Sieg wohl kaum nehmen können. Beim Amtsausscheid vor zwei Jahren siegten einige der Kotzener Mädchen noch in der AK I.

Sieben Teams bei den Jungs AK II

Mit sieben Teams war der Sieg bei den Jungen in der AK II am härtesten umkämpft. Bevor mit Barnewitz das letzte Team starten konnte, musste erst noch die durch die Wettkampfbelastung kaputt gegangene Pumpe ausgetauscht werden. Hier holte sich, bei Zeiten zwischen 34 und 55 Sekunden, ebenfalls die Jugendfeuerwehr aus Kotzen Platz 1, vor Barnewitz und Mützlitz.

Nach dem offiziellen Wettkampf zeigten sechs Teams der Bambini erstmals beim Feuerwettkampf ihr Können. Die Sechs- bis Neunjährigen zeigten sich ehrgeizig und wurden ordentlich durch die anderen Teams und die Zuschauer angefeuert. Der Barnewitzer Nachwuchs zeigte mit 1:06 Minuten und knapp 20 Sekunden Vorsprung auf die platzierten Teams Garlitz II, I. Der jüngste Teilnehmer war der sechsjährige Jasper aus Mützlitz, dessen Team auf Platz 6 landete.

Spaß immer im Vordergrund

Aber im Vordergrund stand der Spaß. So hatte auch der dreijährige Arne, das Maskottchen der Barnewitzer Bambini, nach dem Wettkampf viel Spaß an der Handpumpe, mit der sich die Kinder gegenseitig bespritzten. Bei den schwül-warmen Temperaturen war auch einer der Maschinisten nicht sauer, als er durch einen Kameraden den kompletten Inhalt der Handpumpe als Abkühlung über den Kopf geschüttet bekam.

„Ein toller Wettbewerb, die Begeisterung war da – auch wenn nicht jeder Erster sein kann“, so Amtsbrandmeister Holger Püschel zur Siegerehrung. „Ihr könnt mega stolz auf euch sein“, meinte auch Amtsdirektorin Ilka Lenke, die neben den Pokalen für die jeweils drei Besten Teams der Wertungskategorien sowie Medaillen für die Bambini überreichte.

Früh zur Feuerwehr

„Im Amt sind 134 Mädchen und Jungen in den Jugendfeuerwehren in Nennhausen, Liepe, Barnewitz, Gräningen, Stechow/ Ferchesar, Kotzen, Garlitz und Buschow“, so Amtsjugendwart Jens „Lerry“ Lerch. „Dazu kommen 33 Bambini. Es ist wichtig, die Kinder schon so früh für die Jugendfeuerwehr zu begeistern, denn mit zehn Jahren haben die meisten schon ihr Hobby gefunden.“

Von Uwe Hoffmann