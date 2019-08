Nennhausen

Die „ Partnerschaft für Demokratie“, in der sich Gemeinden und Ämter zusammengeschlossen haben, um mit Fördergeld Demokratie- und Integrationsprojekte umzusetzen, muss ab sofort ohne das Amt Nennhausen auskommen.

Tendenz war da

Das hat der Amtsausschuss bei einer Sitzung vor einigen Tagen noch einmal bekräftigt, nachdem sich die Tendenz bereits Wochen zuvor abgezeichnet hatte.

Weitere Nachfrage

Amtsdirektorin Ilka Lenke hatte noch einmal bei den Mitgliedern des Amtsausschusses angefragt. Letztlicvh war man sich hier aber einig, dass man von dem Demokratieprojekt nicht so profiteren könne, wie das in anderen Gemeinden oder Ämtern der Fall ist. „Manche Vorschläge haben nicht gepasst“, sagte Ilka Lenke.

Lob für Vorgängermodell

Tatsächlich hat das Amt Nennhausen aus dem Vorgängermodell, der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland, mehr herausholen können. Im Amtsausschuss hatten sich diejenigen, die die Sitzungen der Steuerungsgruppe der Partnerschaft für Demokratie besuchen dahingehend geäußert, dass die Zusammenarbeit in dem Westhavelländer Modell gut gewesen sei. Seitdem weitere Kommunen dabei sind, habe sich das viel schwieriger gestaltet.

Eigene Ideen

Also wird man im Amt Nennhausen nicht mehr in die Partnerschaft für Demokratie einzahlen. Was nicht bedeutet, dass es nun keine Integrationsprojekte mehr geben soll. Michael Spieck, Vorsitzender im Amtsausschuss, machte deutlich, dass man den Betrag, der bisher in die Demokratiepartnerschaft floss für Integrationsprojekte von Vereinen im Amt Nennhausen genommen werden könnte. Ohne sich festzulegen, fasste der Ausschuss ins Auge, den Betrag eventuell auch aufzustocken.

Von Joachim Wilisch