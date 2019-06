Ferchesar

Es war ein Kraftakt. Und der war auch nötig. Denn demnächst ändern sich bei der Landesplanung bestimmte Regeln und Voraussetzungen. Dann wird es nicht mehr möglich sein, auf einfachem Weg kleine Baugebiete auszuweisen.

Großes Interesse

Darum war Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke sehr daran gelegen, die Entscheidungen zu einem kleinen Baugebiet in Ferchesar noch vor der Kommunalwahl vom Tisch zu haben. Und das bedeutete für die Gemeindevertreter, die diese Arbeit ja ehrenamtlich erledigen, Zusatzstunden.

Erst rauchten Köpfe

Den Bebauungsplan mussten alle lesen, zusätzlich waren Verträge zu studieren. Denn das Baurecht sah einen forstrechtlichen Vertrag ebenso vor wie einen weiteren Vertrag. Über eine Stunde berieten die Gemeindevertreter die Zahlen hinter verschlossenen Türen. Die Köpfe rauchten, man wurde sich einig.

Altes Kino

Vor Publikum erläuterte dann Planer Hagen Roßmann alle wichtigen Details. Früher kamen hier die Einwohner aus Ferchesar oder auch die Touristen zusammen und haben sich Filme angeschaut. Das alte Kino an der Semliner Straße ist längst verfallen.

Unübliche Eile

„Das Gelände schien geeignet, um zum Baugebiet entwickelt zu werden“, so Hagen Roßmann, der mit einem Arm voll Planzeichnungen zur Gemeindevertretersitzung gekommen war. Sein Dank galt der Amtsverwaltung und den Gemeindevertretern. „Es ist nicht üblich, in so kurzer Zeit ein Bebauungsplanverfahren abzuschließen. Das hat nur funktioniert, weil hier alle an einem Strick gezogen haben.“

In Ferchesar sollen fünf neue Häuser am Ortsrand errichtet werden Quelle: Dirk Fröhlich

In Ferchesar und Stechow gibt es nicht viele großzügige Entwicklungsmöglichkeiten, andererseits sind Interessenten da, die gerne bauen wollen. „In dem kleinen Rahmen, den wir haben, sollten wir uns auf den Weg machen“, sagte Ilka Lenke. Und das kann nun geschehen.

Einige Hürden

Zuvor waren noch einige Hürden zu überwinden. So hatte das Immissionsschutzbehörde Befürchtungen, von der Reitanlage am Ortseingang von Stechow kommend könne es Probleme geben. „Das haben wir dann aber ausgeräumt“, so Hagen Roßmann. Zudem seien andere Fragen geklärt worden. Für den Volleyballplatz finde man ein neues Grundstück. Auch die Feuerwehr werde woanders üben können.

Große Chance

Hagen Roßman betonte: „Das ist hier die Chance, neue Einwohner ins Dorf zu holen und die sollte man nicht vorbeiziehen lassen.“ Das wollte ohnehin keiner der Gemeindevertreter. Denn die wenigen Möglichkeiten, das Wachstum des Dorfes voranzutreiben, wollen sie nutzen.

Der Beschluss

Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter den Bebauungsplan, nachdem sie die Bedenken und Einwendungen der Träger öffentlicher Belange abgearbeitet hatten. Es war der letzte Beschluss der Gemeindevertretung Stechow-Ferchesar in der vergangenen Wahlperiode. Es folgten der Dank von Ilka Lenke und Bürgermeister Michael Spieck an die Gemeindevertreter. Viele sehen sich in der soeben neu gewählten Vertretung wieder.

Von Joachim Wilisch