Buckow

Auch im Havelland sind viele Geflüchtete aus der Ukraine in privaten Unterkünften untergekommen. 25 von ihnen, in erster Linie Frauen und Kinder, leben derzeit in Dörfern des Amtes Nennhausen. Um das ehrenamtliche Engagement im Amt zu koordinieren, sich untereinander zu vernetzen, aber auch, um die dezentral untergebrachten Geflüchteten zusammenzubringen, wurde am Sonnabendnachmittag, 9. April, ein Treffen von Geflüchteten und Helfern organisiert. Es fand in Ermangelung eines Gemeindezentrums im privaten „Eventshaus Buckow“, das der Familie von Ortsvorsteher Ralf Albrecht gehört, statt. 17 Geflüchtete und etliche Helfer folgten der Einladung zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Auch die Bäckerei Thonke sponserte Kuchen.

„In Bamme, Gränigen, Nennhausen, Damme, Buschow, Buckow und in Garlitz sind Frauen und Kinder aus der Ukraine aufgenommen worden. Als die Nennhausener Felix Doepner und Bernd Werner vorschlugen, ein solches Treffen zu organisieren, hat der Förderverein Wallfahrtskirche zu Buckow spontan die Koordination übernommen“, schildert Frank Bahr, seit 2021 Vereinsvorsitzender. „Ziel ist die weitere Integration der Geflüchteten. Darüber hinaus möchte die Nennhausener Bürgermeisterin Brigitte Noël einen regelmäßig stattfindenden Deutsch-Kurs organisieren und selbst mit leiten. Die Frage ist auch, wie geht es mit den Geflüchteten weiter.“

Danii (4, l.) und sein Bruder Denis (11) gehören zu den jüngsten Kriegsgeflüchteten, die jetzt im Amt Nennhausen untergebracht sind. Quelle: Uwe Hoffmann

Ukrainische Kriegsgeflüchtete berichten: Mutter, Schwester, Männer und Freunde noch in der Ukraine

In Buckow selbst sind zwei Frauen aus der Ukraine untergebracht. Oksana und ihre 22-jährige Tochter aus der ostukrainischen Großstadt Dnipro. Sie wohnen im Haus von Rosi Ulrich. „Am 9. März sind wir aus unserer Heimat geflüchtet. Einen Tag danach begannen die Kämpfe in unserer Heimatstadt. Mit Bussen ging es über Lwiw und Polen weiter nach Deutschland. Am 11. März kamen wir in Premnitz an. Von dort holte uns Rosi Ulrich zunächst nach Garlitz zur Familie Duhr“, erzählt Mutter Oksana. „Meine Mutter und meine Schwester sind immer noch in Dnipro. Auch unsere Männer und einige Freunde. Wir sind hier gut aufgenommen worden und fühlen uns wohl. Unser größter Wunsch ist im Moment, unsere Familie nachzuholen und so in Sicherheit zu bringen.“ Auf dem Hof von Rosi Ulrich war eine Wohnung frei. „Ich habe nicht lange überlegt und die Wohnung angeboten. Sie stand leer und musste nur wieder möbliert werden. Da kamen Möbel aus Bahrs Berliner Wohnung, die sie selbst nicht nutzen, gerade recht und am 16. März konnten beide Frauen hier einziehen. Für uns alle hier war es erst einmal wichtig, unkompliziert zu helfen“, sagt die in Berlin und Garlitz lebende Rosi Ulrich.

Oksana (r.) aus der ostukrainischen Großstadt Dnipro ist vorerst in Buckow untergekommen. Quelle: Uwe Hoffmann

Verständigung zwischen Ukrainerinnen und Helfern mit Hand, Fuß, Deutsch, Englisch und etwas Russisch

Die Verständigung geht mit Händen und Füßen, auch mit etwas Russisch. Mit der gebürtigen Polin Olga Bowgierd in Buschow und der seit 2007 in Nennhausen lebenden und aus Kasachstan stammenden Marina Getmantseva als Dolmetscherinnen klappte die Verständigung beim Treffen in Buckow noch besser. Aber auch mit etwas Deutsch oder Englisch geht es. Die 13-jährige Uliana lernte bisher beides in der Schule. Sie kam mit ihrer Schwester Marianna (19) und ihrer Tante Elena aus der Großstadt Charkiw nach Deutschland. Elena flüchtete gemeinsam mit ihren Söhnen Denis (11), Danii (4) und deren Oma. „Mit Bussen konnten wir Charkiw am 20. März verlassen. Da gab es bereits Kämpfe in der Stadt und wir haben die Bombeneinschläge gehört.“ Neben dem zweijährigen Timo ist Danii der jüngste Geflüchtete im Amt Nennhausen. „Danii findet den Spielplatz hier toll! Der Junge ist sehr lebendig und aktiv. Nur seine Freunde vermisst er sehr. Er hat nur deren Fotos oder kurze Videos auf dem Handy“, antwortet Mutter Elena. „Meine Mutter, meine Schwester und auch meinen Mann, der in der regulären Armee kämpft, musste ich in Charkiw zurücklassen. Unser sehnlichster Wunsch ist ein Ende des Krieges und dass wir dann zu unseren Lieben zurückkehren können.“

Felix Doepner (v.l.) aus Nennhausen, Frank Bahr und Übersetzerin Olga Bowgierd aus Buschow hatten das Treffen maßgeblich mitorganisiert. Quelle: Uwe Hoffmann

Geschätzt rund 1250 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine sind derzeit im Havelland untergekommen

Auf rund 1250 Geflüchtete aus der Ukraine wird derzeit die Zahl der im Havelland angekommenen Menschen geschätzt. Genaue Zahlen zu erfassen, ist schwierig, da sich eine Vielzahl von Menschen lediglich auf der Durchreise befindet. Zum anderen haben die Geflüchteten aufgrund des obligatorischen Touristenvisums bis zu 90 Tagen Zeit, um sich bei den entsprechenden Ämtern zu melden und erfassen zu lassen. Schätzungsweise rund 80 Prozent der im Havelland bisher angekommenen Geflüchteten sind derweil in privaten Unterkünften aufgenommen worden. Zuletzt hatte der Landkreis im MAFZ im Schönwalder Ortsteil Paaren im Glien eine Notunterkunft eingerichtet, in der mehrere Hundert Menschen untergebracht werden können. Aktuelle Informationen zur Situation der Geflüchteten und alle damit verbundenen Fragen stellt der Kreis auf seiner Website unter www.havelland.de/ukrainehilfe zur Verfügung.

Von Uwe Hoffmann