Buschow

Ein Polizeieinsatz im Buschower Kastanienweg hat am Sonntagabend für Aufregung in dem Ortsteil der Gemeinde Märkisch Luch gesorgt. Gegen 21.15 Uhr waren mehrere Polizeiautos und ein Krankenwagen vorgefahren und hatten eine schwer verletzte Frau aus ihrer Wohnung geholt und ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich die Seniorin mit einem Messer selber verletzt. „Wir gehen momentan nicht von einer Fremdeinwirkung aus“, heißt es zu dem Vorfall aus der Pressestelle der Polizeidirektion-West. Mehr wolle man zu dem Einsatz nicht bekannt geben.

Entsetzen in der Nachbarschaft

In der Nachbarschaft des Buschower Ortsteils sorgte die Nachricht von dem Polizeieinsatz für Entsetzen. „Wir haben am Sonntagabend das Blaulicht vor dem Haus gesehen und uns gefragt, was da passiert ist“, so eine Anwohnerin.

Einen Reim auf das Geschehen habe sie sich nicht machen können. „Wir haben vermutet, dass die Seniorin möglicherweise gestürzt ist.“ Vor drei Wochen habe die 74-Jährige schon einmal einen Unfall im häuslichen Umfeld gehabt.

Die Nachbarn beschreiben die Bewohnerin des allein stehenden Hauses als unauffällige, angenehme Zeitgenossin. Sie lebe schon seit Jahrzehnten in dem Einfamilienhaus. Seit dem Tod ihres Mannes vor einigen Jahren wohne sie dort allein mit ihrem Hund.

Freundliche, angenehme Frau

„Das ist eine freundliche Frau, wir haben uns öfter auf der Straße getroffen und ein bisschen gequatscht“, berichtet eine andere Anwohnerin. Noch am Sonntagmittag seien sie und ihr Mann mit der Nachbarin nach Falkensee gefahren, um gemeinsam ein Eis zu essen. Dabei sei alles normal gewesen, nichts habe darauf hingedeutet, dass die Bekannte unglücklich gewesen sei oder sich gar mit Selbsttötungsabsichten getragen habe.

Rettungskräfte alarmiert

Am Sonntagabend sei ihr aufgefallen, dass häusliche Gegenstände vor der Eingangstür gestanden hätten, so die Anwohnerin. Dass sei ihr seltsam vorgekommen. Deshalb habe sie ihren Mann gebeten, nach dem Rechten zu sehen. Dieser habe dann die verletzte Nachbarin angetroffen und unverzüglich die Rettungskräfte alarmiert.

Der Verdacht, dass die Seniorin Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte, konnte nach Polizeiangaben relativ schnell entkräftet werden. Nachdem die Frau gefunden worden sei, habe man sie unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren gesundheitlichen Zustand war am Montag nichts in Erfahrung zu bringen.

Von Markus Kniebeler