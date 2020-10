Buschow

In der Nacht zum Dienstag ist in Buschow ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Unbekannte Täter hatten das Gerät gegen 2.50 Uhr in der Nacht in die Luft gejagt, um an den Inhalt zu gelangen. Die Menge der gestohlenen Zigaretten und des Bargeldes ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ