Ferchesar

Was für eine Saison. Erst durfte Paul Störk seinen Campingplatz „ Buntspecht“ in Ferchesar aufgrund der Coronakrise nicht wie gewohnt Anfang April öffnen. Dann begann die Saison nach Kurzarbeit und quälender Ungewissheit endlich Mitte Mai – sechs Wochen später als üblich. Und schließlich lösten die Beschränkungen für Reisen ins Ausland einen regelrechten Run auf den Platz aus.

Havelland statt Gardasee und türkischer Riviera – aus dem ganzen Land kamen Gäste, um sich auf dem abgeschiedenen Platz mitten im Wald und direkt am See zu erholen. Sogar aus den Niederlanden und Dänemark reisten Urlauber an. „ Deutschland war vermutlich das Land, zu dem sie am meisten vertrauen hatten“, meint Paul Störk.

Anzeige

Er hatte den Platz 2005 gekauft, drei Jahre in das marode Anwesen investiert und im Herbst 2008 wieder eröffnet. Mit Camping hatte Störk, der im Osthavelland lebt, bis dato nichts zu tun. Für ihn war das Ganze vielmehr ein Projekt fürs Rentenalter. Wer mit ihm spricht, merkt schnell, dass er viel Herzblut in die Vier-Sterne-Anlage steckt.

Trotz Krise kein Umsatzeinbruch

Sein Sohn, Marcel Lydzius, kümmert sich als Platzmeister um das sechs Hektar große Gelände. Karina Arndt ist seit der ersten Stunde Betriebsleiterin und hatte in den letzten Wochen und Monaten viel zu tun. „Wir waren komplett ausgebucht und kamen trotz des schlechten Starts am Ende auf unseren normalen Umsatz. Camping war in diesem Jahr einfach der Renner“, so Paul Störk.

Zur Galerie Trotz der Krise lief die Saison auf dem Campingplatz „Buntspecht“ in Ferchesar sehr gut. Menschen aus allen Teilen der Republik machten auf der Anlage Urlaub.

Er ist trotz aller Widrigkeiten sehr zufrieden. Der Platz war nicht nur gut besucht, die Gäste zeigten sich zudem äußerst diszipliniert und verständnisvoll.

„Ich habe gestaunt, mit welcher Gelassenheit alle die Regeln befolgten. Die Schlange vor unserem kleinen Shop war manchmal 20 Meter lang, trotzdem warteten alle geduldig, ohne Murren, dafür mit Maske und desinfizierten Händen“, so Störk.

Von Krisenstimmung keine Spur

13 Mitarbeiter sind allein auf dem Platz beschäftigt. Acht weitere arbeiten im Restaurant, in dem seit diesem Jahr italienische Speisen serviert werden. Das Team hatte alle Hände voll zu tun, um die Coronamaßnahmen umzusetzen.

„Wir haben dafür richtig investiert und unter anderem in jedem Sanitärhaus und an der Rezeption entsprechende Hinweisschilder mit allen Maßnahmen angebracht“, berichtet Störk. Außerdem wurden die Waschbecken abgeteilt und Abstandsmarkierungen auf dem Boden geklebt. Im Restaurant stehen die Tische nun weiter auseinander und es gibt zusätzliche Sitzplätze im Freien.

Von der Krise sei in den vergangenen Monaten zwischen den Zelten, Bungalows und Wohnwagen nichts zu spüren gewesen. Im Gegenteil, die Gäste genossen die Auszeit in der Natur. Vor allem die Kinder hätten die mit großer Freude die Sport- und Spielanlagen genutzt, so Störk.

Der Campingpark „Buntspecht“ in Ferchesar war in diesem Jahr ein besonders beliebtes Ziel für Urlauber. Quelle: Uwe Hoffmann

Ihm ist aufgefallen, dass in diesem Jahr besonders viele Gäste aus Süddeutschland, die sonst nach Italien gefahren sind, in Ferchesar Urlaub machten. „Die Krise führte sie uns ins Havelland und sie waren begeistert. Viele waren noch nie im Osten. Nun wollen sie wieder kommen“, sagt Paul Störk.

Den Satz: „Wir wussten gar nicht, wie schön diese Gegend ist“, hörte er in letzter Zeit häufiger. Alles hat eben auch etwas Positives. Die rund 200 Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile waren im Hochsommer ebenso belegt wie die rund 70 Zeltplätze, Bungalows und Mietcaravans.

Beherbergungsverbot verhagelt Herbstgeschäft

Inzwischen ist es ruhig geworden. Von den 70 Dauercampern machen einige ihr Quartier noch winterfest, bevor die Saison am 31. Oktober endet. Üblicherweise ist bereits am 15. Oktober Schluss. In diesem Jahr hat Störk bis zum 31. Oktober verlängert. Viele Berliner wollten das ausnutzen und hatten für die Herbstferien einen Platz gebucht. Aufgrund des Beherbergungsverbots, das vorübergehend galt, mussten sie ihre Buchung aber wieder zurückziehen.

„Wäre das Verbot nicht gekommen, hätten wir jetzt noch mehr Gäste“, ist sich der Geschäftsführer sicher. Das Hin und Her und die ungewisse Zukunft ärgern ihn: „Wenn wir das Ende kennen würden, wäre alles viel leichter.“

Paul Störk hofft, dass dass der Spuk bald ein Ende hat und er im nächsten Jahr wie gewohnt am 1. April seinen Campingplatz öffnen kann. „Die Leute müssen einfach vernünftig werden, aufhören zu feiern und Abstand halten“, fordert Störk.

Von Christin Schmidt