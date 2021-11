Daniel Weinhold ist neuer Ortsvorsteher in Garlitz

Garlitz

Daniel Weinhold ist der neue Ortsvorsteher in Garlitz. Der Bauingenieur, der vor rund acht Jahren nach Garlitz zog und ein Büro in Berlin leitet, folgt damit Gudrun Lewwe, die im Oktober vollkommen überraschend von ihrem Amt als Ortsvorsteherin zurückgetreten war.

Im Dorfgemeinschaftshaus, das sich die Garlitzer mit der Feuerwehr teilen, trafen sich am Donnerstag die beiden verbliebenen Mitglieder des Ortsbeirates. Gudrun Lewwe hatte auch ihr Mandat im Ortsbeirat niedergelegt.

Es gab einen Nachrücker, der war jedoch nicht bereit, das Mandat anzunehmen. Da der Ortsbeirat mit zwei Mitgliedern weiter arbeitsfähig ist, stand am Donnerstag die Wahl an.

Zwei sind dabei

Im Ortsbeirat sind nun noch Henriette Meier-Ewert und eben Daniel Weinhold. Letzterer hatte sich 2019 erstmals in den Ortsbeirat wählen lassen. Er wurde am Donnerstag von Henriette Meier Ewert für die Position des Ortsvorstehers vorgeschlagen. Da sich beide Ortsbeiratsmitglieder einig waren, offen abzustimmen, erfolgte die Wahl nicht geheim. Mit zwei Stimmen wurde Weinhold einstimmig gewählt.

Henriette Meier-Ewert ist seine Stellvertreterin – die Wahl erfolgte ebenfalls einstimmig.

Fünf Garlitzerinnen und Garlitzer waren ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen, um zu sehen, wer nun Ansprechpartner im Dorf ist.

Gleich nach der Wahl nahm das Duo seine Arbeit auf. Quelle: Joachim Wilisch

Weinhold machte noch unmittelbar nach den Wahlen deutlich, dass Henriette Meier-Ewert und er beide Ansprechpartner für die Garlitzer seien. „Wir wollen uns die Arbeit hier teilen und wenn es möglich ist, werden wir im Amt auch rotieren, das bedeutet, dass dann meine Stellvertreterin nach vorne rückt.

Der Ortsvorsteher und seine Stellvertreterin machten im Verlauf der weiteren Sitzung deutlich, wie sie ihren Arbeitsstil verstehen. Im Gespräch – auch mit den Bürgern – soll stets die beste Lösung gefunden werden. Eine wichtige Aufgabe im Ortsbeirat ist die Begleitung der Vergabe des Siegergeldes aus dem Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Weitere Anschaffungen

Es gibt eine Prioritätenliste, die mit dem Heimatverein erarbeitet wurde, an die fühle sich der Ortsbeirat gebunden, so Daniel Weinhold. So bekommt der Karnevalsverein die Anschaffung von Tanzstiefeln ersetzt. Weitere Anschaffungen stehen demnächst an.

Die Dorfgemeinschaft solle auch in Zukunft zu gemeinsamen Initiativen zusammenkommen. Zum Beispiel am 27. November, wenn ab 9 Uhr rund um das Feuerwehrgerätehaus ein Herbstputz stattfindet. Oder wenn die Jugendfeuerwehr demnächst einen Baum pflanzen und dann weiter pflegen wird.

Ein Teil des Preisgeldes aus dem Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geht an die närrischen Garlitzer. Quelle: Stein, Norbert

Das Gespräch mit den drei Vereinen im Dorf wollen Henriette Meier-Ewert schon bald suchen. „Wir wollen wissen, wo es Sorgen gibt und ob wir im Ortsbeirat helfen können“, sagt Weinhold. Es gebe auch andere Ideen und Projekte für das Dorf, die nun nach und nach angeschoben werden.

So muss die Internetseite für Garlitz überarbeitet werden. Die Verantwortung für den Inhalt geht auf den neuen Ortsbeirat über. Geplant ist eine Revision der Seiten in der Internetpräsenz. „Dann sehen wir, was ergänzt, oder geändert werden muss, so Weinhold.

Nicht alles neu

Vieles könne auch so bleiben. Wichtig sei aber, dem stimmten die Garlitzer bei der Ortsbeiratssitzung zu, das Lektorat. Die Corona-Inzidenzzahlen steigen und das hinterlässt auch im Garlitzer Vereinsleben Spuren. Die Seniorenweihnachtsfeier wird deshalb ausfallen.

Ähnlich ist es in anderen Dörfern der Gemeinde Märkisch Luch, zu der auch Garlitz gehört. Trotzdem will der Ortsbeirat mit weiteren Einwohnern die Senioren im Dorf beschenken. Geld ist vorhanden, es war eigentlich für die Weihnachtsfeier gedacht.

Auch im Jahr 2020 beschenkte der Ortsbeirat Senioren. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr wollen ebenfalls dabei sein. „Es könnte eine gemeinsame Sache mit Jung und Alt werden“, sagte ein Garlitzer. Wie die Arbeit verteilt wird und wann man die Senioren besucht werden, ist Thema weiterer Absprachen.

Schlusspräsentation

Schließlich steht am 16. November noch die Abschlusspräsentation für den Dorfdialog in Garlitz an. Mitglieder der brandenburgischen Architektenkammer gehen durch ausgesuchte Ortschaften und diskutieren Veränderungen.

Erhobenen Hauptes machen sich Ortsbeirat und Einwohner nun auf den Weg in die Zeit nach der Ära der ehemaligen Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe. Wenn alle mit anpacken, bleibt Garlitz eine bemerkenswerte Dorfgemeinschaft. Daniel Weinhold und Henriette Meier-Ewert fühlen sich gut gerüstet.

Von Joachim Wilisch