Das Kirchenwunder von Landin

Landin

Der Anfang des 18. Jahrhunderts errichtete Bau ist gerettet. Die Sanierung des Gotteshauses steht kurz vor dem Abschluss. Eigentlich sind alle Arbeiten erledigt. Der Förderverein ist schon bei der Endabrechnung.

Verbunden ist damit eine Hoffnung. „Der Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Landin möchte den bereits vor drei Jahren konservierten Kanzelaltar noch etwas auffrischen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Gert Dittrich.

Bald wieder Leben

Wenn es die Corona-Epidemie zulässt, kann in die Kirche bald wieder Leben einziehen. Lange Zeit sah es aber nicht danach aus. Über 25 Jahre war es untersagt, die Kirche zu nutzen. Das Gebäude war baufällig und in Landin glaubten nur noch wenige Bewohner an eine Rettung.

Das Jahr 2015 brachte mit der Gründung des Fördervereins die im Dorf fast nicht mehr für möglich gehaltene Wende. Die Mitglieder des Fördervereins um den Vorsitzenden Gert Dittrich machten sich ans Werk. Konzepte wurden geschrieben und Ideen gesammelt. Dabei ging es darum, wie man die Patriarchenkirche als Kunst- und Kulturkirche sowie als multifunktionale Aktions- und Begegnungsstätte ausbauen kann.

Die Dorfkirche ist gerettet. Quelle: Norbert Stein

Finanzierungskonzepte wurden erarbeitet und Bettelbriefe geschrieben, mit der Bitte das Vorhaben moralisch und mit Spenden zu unterstützen. Die Leader Arbeitsgemeinschaft Havelland, sie ist für die Verteilung von EU-Zuschüssen aus dem Leader-Fördertopf mitzuständig, befürwortete das Projekt und machte so den Weg frei für das Geld.

Dieses kam dann vom Land. Das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bewilligte über 300.000 Euro aus dem europäischen Leader-Fonds. Dazu kamen Eigenmittel des Fördervereins, Spenden und Geld von der Kirche. Insgesamt waren es am Ende dann rund 440.000 Euro für die Sanierung.

Vor zwei Jahren ging es los

Am 29. September 2018 erfolgte der feierliche erste Spatenstich zur Sanierung der Kirche. Doch schnell zeigten sich die ersten Probleme. „Alle Angebote für die Gewerke, die öffentlich ausgeschrieben werden mussten, lagen deutlich über dem bereits mehrfach angepassten Budget“, erinnert sich der Vorsitzende.

Es folgten Wochen, in denen sich der Bau verzögerte und viel nachgerechnet wurde. Leistungspakete wurden teilweise wieder aufgeschnürt und als Einzelleistungen vergeben.

Auch das Dach und der kleine Turm sind renoviert worden. Quelle: Norbert Stein

Der Arbeitsaufwand war erheblich und der Baubeginn wurde in das Jahr 2019 verschoben. Doch es hat sich in der Rückschau gelohnt. Bis auf die Reparatur der bleiverglasten Fenster konnten alle Leistungen im vorgesehen Budgetrahmen vergeben werden.

Für die Fenster wurde ein Sponsor gefunden. Rechtzeitig zum Frühjahr 2019 wurde ein Gerüst an der Kirche hochgezogen. Zimmerer, Maurer und Dachdecker begannen mit ihren Arbeiten. Die Dacheindeckung wurde saniert, das Fundament der Kirche verstärkt und das Fachwerkgebälk ausgebessert.

Dielen für die Empore

Die Nordseite der Kirche wurde saniert, die marode Vorhalle abgerissen und neu aufgebaut. In der Kirche wurde der Lehmputz an Decke und Wänden ausgebessert oder erneuert. Die Dielen der Empore wurden aufgearbeitet, Treppen erneuert. Der Turm ist neu verschalt. Die Winterkirche hat Teeküche und ein WC bekommen. Im Zuge der Turmsanierung und Glockenstuhlaufbaus wurden die Turmuhren und die Glockenanlage repariert.

Die noch vorhandene Glocke aus dem Jahr 1675 kam wieder an ihrem angestammten Platz im Glockenstuhl, sie ist an ein elektrisches Läutwerk angeschlossen. Die Kirche hat auch ihren mehrere hundert Jahre alten Taufstein zurück, der in den 1990er Jahren aus der gesperrten Kirche genommen und in Stechow sicher aufbewahrt wurde.

Eine erste Ausstellung wurde bereits gezeigt. Quelle: Dirk Friese

Anfang Oktober feierten die Landiner vor der Kirche einen Gottesdienst. Für den Förderverein und seine 33 Mitglieder war das der Anlass für eine erste Ausstellung. Gezeigt wurden Bilder von Uthea Dormer, Heiko Herkt und Dirk Friese – Künstler der Wirken eng mit Landin verbunden ist.

Von Norbert Stein