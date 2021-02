Der Marathon zum neuen Supermarkt in Nennhausen

Nennhausen

Diese Zahl sollte ein Ansporn für alle sein, die am Bebauungsplanverfahren für den Bau eines neuen Supermarktes in Nennhausen beteiligt sind. 4628 Menschen leben derzeit im Amt Nennhausen. Mehr als ein Jahr zuvor.

Allein diese Bevölkerungsentwicklung macht deutlich – Nennhausen braucht einen Lebensmittelmarkt. Vergangenes Jahr im Sommer schloss der Ländliche Versorgungsmarkt. Die Inhaberin setzte sich zur Ruhe.

Auf Standortsuche

Das Amt Nennhausen ist nach Ansicht des Edeka-Konzerns groß genug, um einen Supermarkt vorzuhalten. Darum suchten die Abgesandten des Konzerns nach einem Standort. Was sich als schwieriges Thema erwies.

Denn einerseits drängelten die Bewohner in den Dörfern ihre Abgeordneten. Die aber waren nicht Herr des Verfahrens. Die Abgeordneten hatten ihrerseits Fragen an die Amtsverwaltung und Amtsdirektorin Ilka Lenke sowie Nennhausens Bürgermeisterin Brigitte Noel baten ein ums andere Mal um Geduld.

Erstes Gespräch in der Amtsverwaltung: Christian Görke mit Amtsdirektorin Ilka Lenke und Heino Schmidt, Geschäftsführung des Geschäftsbereiches Expansion der Edeka Minden - Hannover Immobilien- Service GmbH Quelle: Norbert Stein

Nun also ist ein Standort gefunden. Das Grundstück, auf dem der Versorgungsmarkt entstehen soll, liegt nun allerdings eher am Ortsrand. Genau dort, wo die Hauptstraße Richtung Gräningen in ein Waldstück mit der Brücke über die Bahnlinie mündet, soll auf der Westseite gebaut werden. Hinter dem Waldstück befinden sich am Ortsrand Wochenendgrundstücke. Dahin führt ein Sandweg, der als Zufahrt zu dem Markt ausgebaut wird. Der Markt wird dann im hinteren Teil des Waldstückes entstehen, davor sind Parkplätze geplant.

Erste Gespräche

Aber es müssen Bäume gefällt werden. „Wir wissen, dass das keine einfachen Verhandlungen werden“, sagte der Experte des Lebensmittel-Konzerns bei einer Gemeindevertretersitzung im Dezember. Die Fragen zu Baumfällungen und Ersatzpflanzungen sollen im Zuge des Bebauungsplanverfahrens geklärt werden. Es handelt sich bei den Bäumen um Nadelbäume, die im Vergleich zu Misch- und Laubwald nicht so hochwertig eingeordnet werden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits im Kreisbauamt mit der Nennhausener Amtsverwaltung und anderen Beteiligten Gespräche gegeben.

Dabei habe sich abgezeichnet, dass man dem Projekt durchaus wohlwollend gegenüberstehe. Zudem gebe es im Land Brandenburg seit einiger Zeit die Strategie, die Lebensmittelversorgung im ländlichen Raum zu verbessern.

Für so ein Angebot müssen die Nennhausener zurzeit nach Rathenow, Nauen oder Brandenburg an der Havel fahren. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild

Ein Bebauungsplanverfahren, in dem komplizierte Fragen zu klären sind, kann schon mal länger als ein Jahr dauern. Es ist damit zu rechnen, dass sich zahlreiche Träger öffentlicher Belange zu Wort melden. Steht aber der Bebauungsplan, kann auf dessen Grundlage eine Baugenehmigung beantragt werden kann.

Nicht ganz ohne

Ganz ohne Versorgung sind die Nennhausener aber nicht. Es gibt nach wie vor den Bäcker und es gibt in Damme den Hofladen „Storchennest“ von Thomas Richter. Um aber das Gesamtsortiment zu bekommen, bleibt nur eine Fahrt nach Rathenow, Brandenburg an der Havel oder Nauen.

Zwar haben sich die Einwohnerzahlen von Nennhausen gut entwickelt. Umso schwieriger ist – neben der Arbeit am Supermarkt-Thema – der Versuch, für Nennhausen wieder einen Arzt zu finden. Ein Allgemeinarzt hätte wohl genug zu tun. Diese Erfahrung machte ein Allgemeinarzt aus Stendal, der zeitweise an einem Tag in der Woche in Nennhausen praktizierte.

Auch ein Arzt muss her

Langfristig ist die Region um Nennhausen groß genug für einen zweiten Arzt – neben dem Allgemeinmediziner in Stechow. Inzwischen kann man in Nennhausen auch keine Blumen mehr kaufen, auch die Apotheke hat vor einem Jahr geschlossen. Auch die Zwischenlösung, mit der eine Art Drogerie betrieben wurde, lohnte sich nicht.

Für Amtsdirektorin Ilka Lenke ist der Handlungsrahmen eng abgesteckt. Beim Supermarkt hat man Optionen, auch das Bebauungsplanverfahren. Aber was die Ansiedlung von Einzelhändlern oder Ärzten angeht, so bleibt meist das Gespräch.

Aber für 4628 Menschen im Amt Nennhausen lohnt es sich schon mal, zu kämpfen.

Von Joachim Wilisch