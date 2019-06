Buschow

Ein Feuerwehrmann allein kann keinen Brand löschen oder technische Hilfe leisten. Feuerwehreinsätze erfordern Teamarbeit. Buschow hat so eine zuverlässige Ortsfeuerwehr mit Teamgeist. 25 Männer und Frauen sind derzeit Mitglied der Ortsfeuerwehr. Sieben Mädchen und Jungen machen in der Jugendfeuerwehr mit.

Zur Galerie Die Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und der Feuerwehr- und Heimatverein feierten in Buschow Geburtstag. Das war der Anlass für ein großes Familienfest im Park, bei dem Erwachsene und Kinder gleichermaßen ihren Spaß hatten.

Andreas Vegelahn ist der Ortswehrführer. Er hat, wie man so sagt, die Truppe im Griff. So blieb der Wehrführer auch ganz locker, als seine Kameraden auf einer speziellen Wettkampfstrecke etwas strauchelten. Auch anderen Mannschaften hatten mit ungewohnten Disziplinen ihre Schwierigkeiten. So war es gewollt beim Spaßwettkampf im Park des Dorfes Buschow. Acht Mannschaften hatten gemeldet.

Drei Jubiläen

Anlass für die Wettkämpfe waren gleich drei Anlässe. Die Ortsfeuerwehr Buschow feierte ihr 85jähriges Bestehen mit einem Familienfest und ihre Jugendfeuerwehr das 25jährige Bestehen. Zudem blickt der Feuerwehr- und Heimatverein Buschow auf das fünfjährige Bestehen zurück.

Der Wettkampf

„Wir beginnen“, gab Philipp Vegelahn am Start seiner Mannschaft Buschow I den Laufrhythmus vor für einen Löschangriff mit Rasenskiern. Schläuche, Strahlrohre und Schlauchkopplungen hielten die sechs Wettkämpfer in den Händen. Das Team gab sich große Mühe, konnte aber zunächst den gemeinsamen Rhythmus mit den Rasenskiern nicht finden.

Ballon, Wasser Volleyballnetz

Das hatte eine Bauchlandung zur Folge. Sie ließen sich davon aber nicht entmutigen, bewältigten den Kurs und kamen froh gelaunt zur nächsten Station, wo sie in einer Dunkelkammer Laufballons mittel Handdruckspritze mit Wasser füllten. Anschließend wurden die wassergefüllten Luftballons über ein Volleyballnetz geworfen. Auf der anderen Seite sollten sie in einem Eimer abgefangen werden.

Die Aufgabe mit Ballon, Wasser und Volleyballnetz war knifflig. Quelle: Norbert Stein

Danach folgte der Zieleinlauf. Gewonnen hat den Spaßwettkampf die Mannschaft Barnewitz III, in einer Zeit von 7 Minuten und 28 Sekunden. Auch die Plätze 2 und 3 belegten Mannschaften aus Barnewitz, vor Mützlitz, Nennhausen und Damme. Die Bambinis aus Barnewitz und die Jugendmannschaft Mützlitz führten Löschangriffe vor.

Gratulanten aus der Nachbarschaft

Die Ortsfeuerwehren aus der Nachbarschaft gratulierten zum Jubiläum. Nennhausens Amtsbrandmeister Holger Püschel würdigte die Zugverlässigkeit und Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr Buschow. Andreas Vegelahn sagte nach seiner Begrüßung, 25 Jahre Nachwuchsarbeit mit der Jugendfeuerwehr haben sich gelohnt.

Gegründet im Jahr 1934

Fast jeder zweite derzeit aktive Kamerad habe einmal in der eigenen Jugendfeuerwehr begonnen, erklärte Vegelahn. Stefan Gerth, Vorsitzender des Feuerwehr- und Heimatvereins hielt einen Rückblick in die Geschichte der 1934 von 30 Männern gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Buschow.

Das neue Gerätehaus

16 Wehrführer standen in den 85 Jahren an ihrer Spitze. Stefan Gerth hob Klaus Oeter hervor, der vor Andreas Vegelahn über 20 Jahre Wehrführer war und sich mit den Kameraden in rund 2000 freiwilligen Arbeitsstunden insbesondere für den Neubau eines Gerätehauses engagierte.

Es durfte getanzt werden

„Wenn ich kann unterstütze ich noch gerne“, sagte Klaus Oeter am Samstag in einem Festzelt, wo er dem Feuerwehr- und Heimatverein half, die Besucher mit einem Imbiss zu versorgen. Attraktionen beim Familienfest waren Kasperletheater, Zaubershow, Hüpfburgen, Kinderschminken, Rummel und noch mehr. Am Abend wurde beim Fest im Park getanzt.

Von Norbert Stein