Die Funkloch-Zeit ist zu Ende

Märkisch Luch

Das war tatsächlich eine gute Nachricht, die Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke den Gemeindevertretern von Märkisch Luch mitgebracht hatte. Die Kommunalvertreter hatten sich am Dienstag in Buschow getroffenen. Dort hatte man in Teilen des Dorfes kaum Empfang mit dem Mobiltelefon.

Sogar im Keller

Jetzt ist das anders. Ein Mast wurde aufgerüstet und nun haben Mobilfunknutzer LTE-Empfang. „Ich konnte das gar nicht glauben“, sagte ein Anwohner. „Aber das Mobiltelefon hat sogar in meinem Keller reagiert, wo es bis dahin nie funktioniert hat.“

Ein kleiner Schritt

Ilka Lenke betont, dass damit wieder ein kleiner Schritt zurückgelegt sei. Am Ende des Weges müsse aber die ausreichende Mobilfunkversorgung für ganz Märkisch Luch und alle anderen Gemeinden und Ortsteile im Amt Nennhausen stehen.

Funkloch-Jagd

Nichts zu tun hat die Freigabe des LTE-Netzes mit der Initiative „Wir jagen Funklöcher“. Ziel der Aktion ist es, in insgesamt 50 Kommunen Funklöcher zu stopfen. Mit etwas Glück könnten auch Dörfer aus dem Amt Nennhausen dabei sein. Amtsdirektorin Ilka Lenke hat in den vergangenen Wochen auf Sitzungen der Gemeindevertreter auf die Aktion hingewiesen.

Noch mehr machen mit

Ilka Lenke glaubt, dass längst nicht alle Bewerber bei der Funkloch-Initiative zum Zuge kommen. Denn auch im Westhavelland gibt es weitere Kommunen, die sich darum bemühen. Nicht nur das Amt Nennhausen ist dabei. Im Amt Rhinow befasst man sich ebenso mit der Materie und zudem in der Gemeinde Milower Land.

Mobilfunkzeitalter

Für Buschow und die Menschen in der Kolonie haben die goldenen Mobilfunkzeiten aber schon jetzt begonnen – pünktlich zu Weihnachten.

Von Joachim Wilisch