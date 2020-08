Liepe

Die Polizei sucht aktuell nach Björn H. (31 Jahre) aus Liepe. Er ist in einer Betreuungseinrichtung untergebracht. Ein Angestellter bemerkte am Sonntagnachmittag, dass Björn H, nicht mehr da war und alarmierte die Polizei.

Björn H. Quelle: Polizei

Bei der Suche, die sofort eingeleitet wurde, wurde der 31-Jährige noch einmal am Sonntagabend in der Nähe des Bahnhofs Buschow in der Nähe der Gleise gesehen. Die Polizisten konnten ihn jedoch nicht mehr erreichen, so dass Björn H. verschwand.

Hilflose Lage

Da Björn H. gesundheitliche Probleme hat und auf Medikamente angewiesen ist, schließt die Polizei nicht aus, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Polizei hat Fragen

Die weitere Suche der Polizei blieb ohne Erfolg. Nun bittet sie um Mithilfe der Bevölkerung und fragt: Wer hat Björn H. seit Sonntagabend, 9. August, gesehen? Wer kann sonst Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Es ist nicht auszuschließen, dass er nach Berlin-Tempelhof unterwegs ist oder sich dort bereits aufhält.

Der Vermisste ist 190 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare und trägt einen Dreitagebart.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter der Rufnummer 03322 / 2750 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

