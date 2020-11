Edeka setzt für einen neuen Markt in Nennhausen alles auf eine Karte

Nennhausen

In Minden ( Westfalen) hat der Edeka-Konzern eine Tochtergesellschaft angesiedelt, die sich um Immobilien für neue Märkte kümmert. Seit über zwei Jahren ist ein Team der Edeka-Immobilienleute schon auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück in Nennhausen. Denn nachdem sich bereits damals abzeichnete, dass das Ländliche Einkaufszentrum nicht mehr lange bestehen würde, sollte möglichst früh eine Ersatzlösung entwickelt werden.

Problem waren die Preisvorstellungen

Es wurde schwierig. Geeignete Grundstücke sollten möglichst zentral liegen. Es gab auch Verhandlungen mit verschiedenen Eigentümern. Doch die scheiterten stets an den Preisvorstellungen. Nachdem sich bereits im Frühjahr schon einmal – aber erneut vergebens – ein Licht am Ende des Tunnels abzeichnete, sieht es nun besser aus.

Anzeige

Sogar so gut, dass nun ein Vertreter der Edeka nach Nennhausen kam, um öffentlich bei einer Gemeindevertretersitzung über das Projekt zu informieren. Das Grundstück, auf dem der Versorgungsmarkt entstehen soll liegt nun allerdings eher am Ortsrand. Genau dort, wo die Hauptstraße Richtung Gräningen in ein Waldstück mit der Brücke über die Bahnlinie mündet, soll auf der Westseite gebaut werden.

Christian Görke (l.), damals Finanzminister, im Gespräch mit Amtsdirektorin Ilka Lenke und Heino Schmidt, Geschäftsführung des Geschäftsbereiches Expansion der Edeka Minden. Quelle: Norbert Stein

Hinter dem Waldstück befinden sich am Ortsrand Wochenendgrundstücke. Dahin führt ein Sandweg, der als Zufahrt zu dem Markt ausgebaut wird. Der Markt wird dann im hinteren Teil des Waldstückes entstehen, davor sind Parkplätze geplant.

In trockenen Tüchern ist die Sache aber noch lange nicht. Keine Schwierigkeiten gibt es mit dem Grundstückskauf. Das Waldstück befindet sich in Privatbesitz und hier habe es schnell gute Gespräche gegeben, sagte der Vertreter von Edeka.

Klärung im Planverfahren

Aber es müssen Bäume gefällt werden. „Wir wissen, dass das keine einfachen Verhandlungen werden. Aber wir sollten es versuchen“, sagte der Experte des Lebensmittel-Konzerns. Die Fragen zu Baumfällungen und Ersatzpflanzungen sollen im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens geklärt werden. Es handelt sich bei den Bäumen und Nadelbäume, die im Vergleich zu Misch- und Laubwald nicht so hochwertig eingeordnet werden.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits im Kreisbauamt, mit der Nennhausener Amtsverwaltung und anderen Beteiligten intensive Gespräche gegeben. Dabei habe sich abgezeichnet, dass man dem Projekt durchaus wohlwollend gegenüberstehe. Zudem gebe es im Land Brandenburg seit einiger Zeit die Strategie, die Lebensmittelversorgung im ländlichen Raum zu verbessern.

Rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hat der neue Markt. Quelle: Jens Büttner / dpa

Bei der Gemeindevertretersitzung sah es nicht so aus, als ob die Kommunalpolitiker oder jemand aus den Zuhörerreihen – die gut besetzt waren – mit dem Lösungsansatz nicht einverstanden wären. Im Gegenteil: „Was können wir jetzt schon tun, um das Bebauungsplanverfahren zu unterstützen“, lautete eine Frage aus dem Zuhörerraum. Amtsdirektorin Ilka Lenke glaubt, dass ein unterstützendes Votum der Nennhausener durchaus sinnvoll ist, zum Beispiel als Unterschriftensammlung.

Von dem Markt – der rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben wird – profitieren nicht nur die Nennhausener. Auch Anwohner aus dem umliegenden Dörfern wären wieder besser an die Lebensmittelversorgung angebunden. Der Markt soll ein klassischer Einkaufsmarkt sein. Ein Zentrum mit zahlreichen weiteren Läden ist nicht vorgesehen.

Vielleicht eine Poststelle

Allerdings sei durchaus denkbar, dass in der Immobilie noch Platz für eine Poststelle ist, hieß es bei der Gemeindevertretersitzung. Das sei allerdings nicht Sache von Edeka – wenn die Post eine Poststelle einrichten wolle, müsse sie das anfragen. Derzeit gibt es in Nennhausen keine Poststalle. Auch eine Paketstation wird es nicht geben, das hat die Deutsche Post abgelehnt.

Ein schnelles Bebauungsplanverfahren dauert etwa ein Jahr. Da hier einige Hürden zu nehmen sind, muss man eventuell mehr Zeit einrechnen. Doch Edeka macht Mut: „Wenn wir anfangen zu bauen, geht es schnell- wir werden eine einfache Bauweise bevorzugen, es geht nicht um Schönheitspreise.“ Im Jahr 2023 könnte der Markt öffnen.

Einen weiteren Plan hat Edeka zurzeit nicht. Der Vertreter des Lebensmittelkonzerns machte deutlich: „Wir setzen jetzt alles auf diese Karte.“

Von Joachim Wilisch