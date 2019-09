Edeka will unbedingt nach Nennhausen

Nennhausen/Märkisch Luch

Die Nachricht, dass Edeka in Nennhausen einen Markt errichten will, der in die Kategorie „Vollversorger“ eingestuft wird,hat in Nennhausen eine lebhafte Debatte ausgelöst. Schließlich gibt es in Nennhausen den so genannten „Konsum“, einen kleinen Markt, in dem sich die Nennhausener mit Waren des täglichen Bedarfs ausstatten können.

Frage aus Märkisch Luch

Was aber, wenn dieser Markt eines Tages schließt? Das fragen sich auch die Einwohner von Märkisch Luch. Die haben gehört,dass Edeka bei Grundstücksverhandlungen in Nennhausen nicht weiterkommt. „Man könnte den Markt ja auch in einem anderen Dorf des Amtes aufbauen“, hieß es bei einer Sitzung der Gemeindevertretung Märkisch Luch in Barnewitz am Dienstag.

Großes Interesse

Allein: Edeka hat kein Interesse den Markt in einem anderen Dorf als Nennhausen zu errichten. Das bestätigte Amtsdirektorin Ilka Lenke. „Wir haben verschiedene Ideen erörtert und Edeka vorgeschlagen.“ Darunter auch den Bereich um die Tankstelle in Stechow. Aber der Konzern habe großes Interesse direkt in Nennhausen einen Markt zu eröffnen.

Mehrere Angebote

Edeka beschreitet mit der Strategie ganz neue Wege. In Deutschland gibt es erst einen weiteren Markt in einem kleinen Dorf, der die Bevölkerung als Vollversorger ausstattet. Vollkommen offen sei hingegen, ob unter dem Dach des Marktes weitere Angebote entstehen, zum Beispiel eine Bäckereitheke oder ein anderes Geschäft.

Finanzminister Christian Görke (l.) im Gespräch mit Amtsdirektorin Ilka Lenke und Heino Schmidt, Geschäftsführung des Geschäftsbereiches Expansion der Edeka Minden - Hannover Immobilien- Service GmbH zur Errichtung eines Einkaufszentrums mit Ankerfunktion in Nennhausen Quelle: Norbert Stein

Ilka Lenke unterstrich, dass die Amtsverwaltung in den Prozess nur teilweise eingebunden sei. Vor einigen Monaten hatte sich Finanzminister Christian Görke mit einem Vertreter von Edeka bei Ilka Lenke eingefunden, um über den Aufbau eines Marktes zu sprechen. „Mehr als diese Information liegt mir aber nicht vor“, so Lenke in Barnewitz.

Wichtiger Anker

Für Nennhausen sei es allerdings wichtig, auf Dauer einen wohnortnahen Vollversorger zu haben. „Das ist wichtig für die Funktion unseres Ortes“, sagte sie. Die kleinen Vollversorger sind ein Pilotprojekt des Edeka-Konzerns, der damit einen Beitrag leisten will die Wohnqualität in den Dörfern zu verbessern. „Das sollten wir nicht unterschätzen“, so Ilka Lenke.

Geduld bewahren

Die nächsten Einkaufsmärkte – sollte es in Nennhausen keinen Markt mehr geben – befinden sich in Rathenow, Nauen und Brandenburg an der Havel. Weil sich die Amtsverwaltung nicht in die Grundstücksverhandlungen einschalten kann, sei derzeit vor allem Geduld gefragt, hieß es am Mittwoch in Barnewitz.

Von Joachim Wilisch