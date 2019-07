Ferchesar

Es stimmt also doch: „ Brandenburg – es kann so einfach sein.“ Das Tourismus-Werbemotto hatte ja nicht nur Begeisterung gezeitigt, beißende Spott gab es auch. Thomas Braune vom Landesmarketing in der Brandenburger Staatskanzlei ließ sich nicht beirren und stellte am Donnerstag fest: es stimmt. Es kann tatsächlich einfach sein.

Schon mal dagewesen

Braune war zusammen mit Vertretern des Tourismusverbandes Havelland, an der Spitze Geschäftsführer Matthias Kühn und weiteren Tourismus-Akteuren nach Ferchesar gekommen – zum Campingplatz „ Buntspecht“. Er kenne Ferchesar, sagte Braune. Auf dem Weg nach Semlin kommt man von Potsdam durch den Ort.

Idyllisch und zertifiziert

Von dem Campingpark sollte man wissen, wo er liegt. Idyllisch am See und mit Sternen zertifiziert hat Paul Störk hier mit einem Team ein Camping-Paradies geschaffen. Sein Rezept: „Wir machen in jedem Jahr während der Winterpause etwas neu oder überlegen uns etwas Neues.“

Die Gaststätte ist jeden Tag offen – außer Montag, da ist Ruhetag. Quelle: Norbert Stein

Blitzsauber sieht es aus, das ist der erste Eindruck. Und während in dem kleinen Lebensmittelladen die ersten Besucher ihre Einkäufe erledigen, zeigt Störk den Besuchern aus Potsdam und Ribbeck den Platz. Mit einer Schubkarre in den Farben des Landesmarketings zogen Thomas Braune, Uwe Oppitz, Geschäftsführer des Vereins der Klein- und Gasthausbrauereien, Matthias Kühn sowie Stephanie Guhl von Pro Agro über den Platz.

Ferienfrieden in Ferchesar

Dort hatten es sich die ersten Camper vor den Bungalows, Zelten und Wohnwagen bequem gemacht. Die Sonne schien schon warm vom Himmel – es versprach ein herrlicher Urlaubstag zu werden. Kinder mit Fahrrad, Hunde an der Leine. Ferienleben in Ferchesar.

Birnen gegen den Stress

Bei einer Familie aus Lüneburg, die gerade mit ihrem Camper angekommen ist, machen Braune und Co. Station. In der Schubkarre sind Postkarten, regionale Agrarprodukte, regionales Bier und Werbeprodukte aus der Region. Das Bier bietet Brauzne gerne feil und Matthias Kühn gibt Birnen dazu. Die sind aus Schaumstoff, man darf sie kneten und dienen dem Stressabbau.

Diese Bungalows wurden auf dem Platz errichtet. Quelle: Norbert Stein

Das braucht – so scheint es – niemand auf dem Campingplatz „ Buntspecht“. Paul Störk geht mit den Besuchern um, wie mit guten Freunden. Das ist eine Servicehaltung, die Touristen schätzen. Auf dem Campingplatz „ Buntspecht“ gibt es in erster Linie Kurzzeit-Camper. Einige sind aber auch schon die ganze Saison geblieben.

Luxus wird gerne geschätzt

Vier Sterne sind ein Gütesiegel und auch Camper schätzen einen gewissen Luxus. Darum sind die meisten Plätze auf dem Gelände in Ferchesar gerade belegt. „Ist ja auch Ferienzeit jetzt“, weiß Störk. Das kommende Wochenende wird so voll, dass kein Platz mehr frei ist. Das ist eine Bestätigung der Arbeit, die Störk seit dem Jahr 2003 in den Platz steckt. Das Gelände gab es schon zu DDR-Zeiten.

Und Warum das Ganze?

Die Campingplatz-Tour 2019 findet als Teil der Landesmarketing-Kampagne “ Brandenburg. Es kann so einfach sein.” statt. „Unser Ziel ist es, Gäste des Landes auf eine besondere Art willkommen zu heißen, mit ihnen über Brandenburger Urlaubserlebnisse ins Gespräch zu kommen, ihnen regionale Tipps für ihre Urlaubsgestaltung an die Hand zu geben – sie eben nachhaltig für das Land Brandenburg einzunehmen“, erklärte Braune die Aktion.

Heißer Tip für Camper: das Sommerfest in Ferchesar zum ersten August-Wochenende. Quelle: Uwe Hoffmann

Und schon ist das Team beim nächsten Gast – er kommt aus Coburg ( Bayern). „Waren Sie schon mal in Brandenburg an der Havel? Da müssen Sie hin“,so der Tousimus-Werber. Nach Ribbeck sollen die Leute natürlich auch, sagt Matthias Kühn. Viele suchen mit ihrem Wohnwagen oder Wohnobil aber eines: Entspannung in einer schönen Gegend, möglichst keine Verpflichtungen und viel Ruhe.

Die bekommt man in Fercesar: es kann so einfach sein.

Der Campingpark „Buntspecht“ Nachdem Paul Störk, Immobilienunternehmer aus Dallgow-Döberitz, von der Gemeinde Stechow-Ferchesar den Campingplatz gekauft hatte, begannen die Umbauarbeiten. Bis dahin fristete der Platz ein eher tristes Dasein und drohte seinen einst guten Ruf zu verlieren. Doch mit Paul Störk kam frischer Wind. Pläne für eine Neugestaltung wurden erarbeitet. Im November 2005 wurde mit dem ersten von insgesamt drei Bauabschnitten begonnen. Aus dem Zeltplatz wurde der „ Campingpark Buntspecht”. Für den Namen Buntspecht hat sich Störk entschieden, weil der Vogel in den hohen Bäumen sehr häufig zu sehen ist. Es wurden neue Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser verlegt sowie Stellplätze für die Camper unter hohen Kiefern terrassenförmig angelegt. Dazu wurde das Unterholz entfernt. Vollkommen umgestaltet wurde der Eingangsbereich mit einer Rezeption und dem kleinen Laden. Duschen, Babywickelraum, Waschgelegenheiten und andere Einrichtungen sind auf Vier-Sterne-Niveau. Es gibt auch Bungalows. Vervollständigt wird das Gelände mit einem Spielplatz und einer Gaststätte. Direkt nebenan und vom Campingplatz aus direkt zugänglich ist die öffentliche Badestelle.

Von Joachim Wilisch