Interessierte – Einzelpersonen, Initiativen oder Vereine – können ihre Projektideen noch bis zum 30. September einreichen, um sie 2021 umzusetzen. LAG-Projektmanagerin Sinje Koch und der stellvertretende LAG-Vorstandsvorsitzende Michael Stober äußerten sich zum Verfahren.

Höchstes 5000 Euro

Im Gegensatz zum eigentlichen Leader-Förderverfahren ist der Antrag für den Wettbewerb „Kleine lokale Initiativen“ einfach. Das Verfahren umfasst acht Schritte, von der Projektidee über eine Projektskizze bis zur Umsetzung und zur Abrechnung der Fördermittel. Die Förderung beträgt, bei einem Fördersatz von bis zu 80 Prozent, pro Projekt maximal 5.000 Euro.

Bis Ende Oktober

Der 20-prozentige Eigenanteil kann auch durch Eigenleistung der Projektteilnehmer erbracht werden. Für die Auswahlrunde 2021 stehen 50.000 Euro Fördermittel bereit. Über die Projektauswahl entscheidet der LAG-Vorstand, mittels Punktesystem, bis zum 28. Oktober.

Seit 2019 wurden im Havelland von 65 eingereichten Projekten 23 zur Förderung ausgewählt. Im Westhavelland gehörten dazu unter anderem die in Umsetzung befindlichen Projekte Fußballplatz in Grütz und Spielplatzerweiterung in Nennhausen. Auch die umfassende Sanierung des Sanitärtraktes im Sportheim des BSV Stechow wurde gefördert.

Junge und Alte

In Ferchesar entstand ein „Generationsübergreifender Treffpunkt in der Dorfmitte“. Ortsvorsteher Lorenz Rauser beschreibt, worum es geht: „Auf dem Vorplatz der Kirche in der Dorfmitte wurde eine kleine Fläche befestigt und fünf Bänke aus dem Bestand der Gemeinde aufgestellt. Hier treffen sich die älteren und jüngeren Einwohner zu einem Schwatz.“

Aktives Dorf

Touristen, gerade mit dem Fahrrad, nutzen diese Bänke ebenso. Rauser weiter: „In Ferchesar, mit 333 Einwohnern und 104 Bewohnern im Nebenwohnsitz, gibt es sechs Vereine mit insgesamt 120 Mitgliedern, die das Miteinander im Dorf aktiv gestalten und innerhalb des Projektes die Eigenleistung in Form von Arbeit erbrachten.“

Am Rastplatz möchten die Menschen aus Ferchesar nun noch zwei Infotafeln über Dorf und Kirche aufstellen. Als zweites Projekt soll eine überdachte Sitzgelegenheit auf der Liegewiese am See errichtet werden. Ein kleiner Spielplatz existiert dort bereits. Die Nennhausener Schützengilde möchte ihren Festplatz befestigen. In Möthlow soll ein Aussichtsturm entstehen.

Das Verfahren

Informationen und Dokumente zur Antragstellung werden unter www.lag-havelland.de/dokumente zum Download zur Verfügung gestellt. Die Förderanträge müssen bis 30. September beim Regionalmanagement der LAG Havelland eingereicht werden. Ansprechpartnerin Sinje Koch erreicht man telefonisch unter 030/9210 695-65 oder per E-Mail: sinje.koch@lag-havelland.de.

