Stechow/Kotzen

Die Feuerwehren des Amtes Nennhausen mussten am Sonntag zu einem Großeinsatz ausrücken. Am Nachmittag wurde gemeldet, dass am Havelland-Radweg zwischen Stechow und Kotzen ein größerer Holzstapel in Brand geraten war.

Zur Galerie Feuerwehreinsatz am Havelland-Radwanderweg zwischen Kotzen und Stechow. Am Sonntagnachmittag brannten hier alte Bäume, die bereits gefällt und zerlegt waren. Vor Ort waren Feuerwehren des Amtes Nennhausen und aus Friesack.

Entlang des Radweges waren seit August zahlreiche alte Äste aus den Bäumen geschnitten worden, einige Bäume mussten ganz gefällt werden.

Unter Kontrolle

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Zu Hilfe eilten auch die Kameraden der Feuerwehr Friesack. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben.

Von Joachim Wilisch