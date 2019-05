Mützlitz

In 13 der insgesamt 16 Dörfer des Amtes Nennhausen gibt es noch eine Freiwillige Feuerwehr. Die 1908 in Mützlitz gegründete Wehr gehört, nach denen drei Jahre zuvor gegründeten Wehren in Nennhausen, Damme und Kotzen, zu den ältesten im Amtsbereich. Am Samstag luden die Mützlitzer Kameraden zur Feier ihres 111-jährigen Bestehens ein.

Sieben Freiwillige Feuerwehren aus dem Amtsbereich, sowie die Freunde der Partnerwehr aus Blumberg und erstmals Gäste aus Marzahne kamen und nahmen mit 13 Teams am Spaßwettkampf am Vormittag teil. Seit 14 Jahren verbindet die Wehr aus der Gemeinde Ahrensfelde bei Berlin und die Mützlitzer eine Partnerschaft.

Kampf an sieben Stationen

Insgesamt sieben Stationen galt es für die Fünfer-Teams zu bewältigen. Zunächst mussten drei große Konservenbüchsen über Verkehrskegel mit Wasser gefüllt werden. Das Wasser wurde in einen Feuerwehrschlauch gefüllt, um an den an einer Korkscheibe befestigten Schlüssel zu kommen. Dieser wurde benötigt, um das zuvor an einen Baum gekette fünfte Teammitglied zu befreien. An der dritten Station galt es mit drei Speeren einen Strohballen zu treffen. Ein Teammitglied musste drei Ausrüstungsteile aus einem mit verschmutztem Wasser gefüllten Bassin fischen.

Rollmops und Toast

An der nächsten Station wurde es kulinarisch: ein Schokokuss, ein Rollmops, eine Scheibe Toast und ein Getränk nach Wahl musste einer der fünf Kameraden essen und trinken. An der vorletzten Station musste ein Kamerad ein um mehrere Balken gewickeltes Seil kletternd entwirren, bevor mit der Riesenschleuder drei Ziele getroffen werden mussten. Für Treffer – oder Fehler – an den Stationen gab es jeweils Strafsekunden oder eine entsprechende Zeitgutschrift.

Mit über einer Minute Vorsprung holten sich „Die wilden Kerle“, das Männerteam des Gastgebers, den 1. Platz. Das zweite Männerteam der Wehr aus Liepe, „Über 100 kg“, mit Ortswehrführer Christian Weber, holte sich Platz 2 und der Pokal für Platz 3 ging an „Die Mäuschen“ aus Buschow.

Immer 112 Prozent

Laut Aufdruck auf den neuen T-Shirts, die jedes Mitglied der Feuerwehr trägt, geben die Mützlitzer Kameraden „112 Prozent Leidenschaft“ in ihr ehrenamtliches Engagement. In den 13 Ortswehren des Amtes Nennhausen sind insgesamt rund 300 Männer und Frauen aktiv. So viele wie in keinem Amt im Landkreis.

Außer in Bamme, Möthlow und Buckow gibt es in den 16 Dörfern Freiwillige Feuerwehren. „Im letzten Jahr hatten wir, mit 28 neuen Mitgliedern, viel Zuwachs bei den Jugendfeuerwehren“, so Amtsbrandmeister Holger Püschel, der den Mützlitzern, gemeinsam mit Amtsdirektorin Ilka Lenke zum Jubiläum gratulierte. „Auch die Wehr in Mützlitz hat sich gut entwickelt. Es ist eine starke Wehr, mit einer großen Jugendfeuerwehr und während der Einsätze ist auf die Mützlitzer Kameraden Verlass.“

Starke Frauenabteilung

Zur aktiven Wehr gehören 23 Kameraden, darunter zehn Frauen. „Ich kenne keine Wehr, die so einen hohen Anteil weiblicher Kameraden hat“, meinte Jens Krüger, Ortswehrführer aus Blumberg. Bereits als die erste Frauenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mützlitz 1973 mit 13 Frauen gegründet wurde, bildeten sie unter den insgesamt 22 aktiven Kameraden die Mehrheit.

Unter den sieben Mitgliedern der Jugendfeuerwehr sind vier Mädchen. Dazu kommen fünf „Bambinis“. Mit drei Jahren ist „Bambini“ Helena, das „Maskottchen“ des Feuerwehrnachwuchses in Mützlitz. Es ist die Tochter von Kameradin Daniela Alisch, die gemeinsam mit Jana Leisner die Jugendfeuerwehr und die „Bambini“-Gruppe leitet.

Männerballett am Abend

Den Auftritt der „Schweinchen-Feuerwehr“ der Kinder der Garlitzer Kita „Wiesenhaus“ konnte nur noch das Männerballett der Lieper Kameraden am Abend „übertreffen“. Ab 19 Uhr wurde zum Feuerwehrjubiläum getanzt und ausgelassen gefeiert.

