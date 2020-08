Möthlow

Am Dienstagnachmittag war es noch warm, die Sonne schien und der Boden war trocken. Die Gefahr von Flächenbränden war also bis dahin nicht gebannt, es hatte nur kurz geregnet. Feuerwehren aus dem Amt Nennhausen wurden am Nachmittag zu einem Böschungsbrand gerufen.

Gefahr für einen Acker

Wie zu erfahren war, brannte eine Böschungsfläche auf rund 100 Metern. Die Feuerwehren löschten den Brand und bemühten sich zunächst, das Übergreifen des Feuers auf einen abgeernteten Acker daneben zu verhindern. Dies gelang auch.

Böschungsbrand bei Möthlow. Quelle: Kay Harzmann

Zur Ursache des Feuers ist bisher noch nichts bekannt.

Von Kay Harzmann