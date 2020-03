Feuerwehr übernimmt neues Gerätehaus

Kotzen

Es ist ein Schmuckstück. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Kotzen ist offiziell übergeben. Am Freitag trafen sich Repräsentanten der Gemeinde Kotzen, des Amtes Nennhausen sowie der Feuerwehr in dem Ort, um das Gebäude einzuweihen.

Gute Gespräche

Damit haben die Wehrleute in Kotzen nun beste Bedingungen. Und das ging schnell. Im Herbst 2018 standen an dem Ort, wo nun das Gerätehaus ist, ein paar Pfosten und das Flatterband war gespannt. Es war der 24. November 2018 – damals gab es den Fördermittelbescheid des Landes. Rund 320 000 Euro hatte das Land vorgesehen. Aber die Baupreise waren nicht zu halten. Bei einem Besuch in der Nennhausener Amtsverwaltung hatte der ehemalige Finanzminister Christian Görke (Linke) vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass dieses Problem in guten Gesprächen gelöst wurde.

Starke Truppe

Das bestätigte am Freitag seine Nachfolgerin, die brandenburgische Finanzministerin Kathrin Lange. Sie war – wenn auch noch in einem anderen Amt – von Anfang an in das Projekt eingebunden. Amtsdirektorin Ilka Lenke ist froh, dass das neue Gerätehaus errichtet wurde. „Ich gebe aber zu, dass dieses Projekt nicht einfach war.“ Insbesondere, als sich abzeichnete, dass die Baupreise höher liegen. Ihre Amtsverwaltung habe sie damals zum Durchhalten gemahnt, sagte Ilka Lenke. Die Feuerwehr Kotzen ist eine starke Truppe. Sechs Frauen, 19 Männer und 23 Kinder und Jugendliche (darunter zwölf Mädchen) machen mit. „Das ist toll“, sagte Ilka Lenke.

Hier gratuliert die Feuerwehr Damme mit Thomas Richter Quelle: Joachim Wilisch

Finanziert wurde das Haus mit dem Landesprogramm für Feuerwehren wichtig. Auf diese Quelle bauen die Feuerwehren im Havelland. Als im Juni 2019 der Richtkranz über dem Haus schwebte, war die Vorfreude bereits groß.

Wenn etwas zu regeln ist

Fahrzeuge, Geräte und Bekleidung der Ortsfeuerwehr Kotzen waren bisher in einem Gebäude untergebracht, das nur gemietet war. Nicht gerade eine ideale Situation. Der Mietvertrag wurde immer wieder um zwei Jahre verlängert. Glücklicherweise gehörte der Vermieter selbst der Feuerwehr an. Nun hat die Feuerwehr nicht nur einen Unterstand für Fahrzeuge und Gerät, sondern ordentlich Platz – für alles und jeden. Es gibt gut ausgestattete Sanitärräume und für die Ausbildung stehen ebenfalls Räume zur Verfügung. Christian Görke sagte der Feuerwehr am Freitag ausdrücklich Dank. „Nicht nur, weil sie uns schützen, sondern weil sie immer da sind, wenn es im Dorf etwas zu regeln gibt.“

Emotionaler Tag

Einen emotionalen Tag erlebte Wehrführer Robert Fechner. Er machte deutlich, wie sehr sich die Mitglieder der Feuerwehr für das Projekt eingesetzt hatten. Es gab Leute, die stets ansprechbar waren, wenn es um das Gerätehaus ging. An Fechner ging das alles nicht spurlos vorbei. „Ohne meine Familie hätte ich es nicht geschafft“, sagte er bewegt. Die Feuerwehr in Kotzen ist in eine gute Dorfgemeinschaft integriert. Das Büffet wurde in Eigenregie gezaubert. „Überall haben die Familien gebacken und gekocht“, lobte Fechner. Geschenke gab es auch. Die Vertreter der anderen Ortswehren kamen gerne. Und der eine oder andere blickte sich ein wenig sehnsüchtig um.

Später wurde gefeiert. Quelle: Joachim Wilisch

Was auch Amtsdirektorin Ilka Lenke bemerkte. „Ich würde gerne allen Wehren im Amt so ein Gerätehaus hinstellen. Leider geht das nicht. Aber mir sind die Feuerwehren wichtig.“

Das kam aus berufenem Munde. Ilka Lenke ist selbst Feuerwehrfrau.

Von Joachim Wilisch