Stechow

Irgendwie ist er noch immer da, Fluglehrer Winfried Rall. Er lächelt von einem Bild mit schwarzer Schleife im Gastraum des Flugplatzes in Stechow und auch in der Küche, genau über jenem Platz, auf dem er immer saß, hängt ein großes Bild des flugbegeisterten Havelländers, der über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist.

Obwohl Winfried Rall vor einem Jahr nach kurzer, schwerer Krankheit starb, gibt es die Flugschule, die er vor 30 Jahren gründete, noch immer. Seine Tochter Janina führt nun sein Lebenswerk fort. „Das habe ich ihm versprochen“, sagt die 38-Jährige.

Der Flugplatz ist für sie längst ein zweites Zuhause. Sieben Tage die Woche verbringt sie hier von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, um mit Gästen zu Rundflügen zu starten oder Flugschüler in Theorie und Praxis zu unterrichten. Janina Rall ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten.

Der wuchs in Neuwerder, unweit des Stöllner Flugplatzes, auf und habe schon als kleiner Bengel an der Landebahn gelegen, um die Flugzeuge beim Starten und Landen zu beobachten. Immer wieder habe man ihn vom Flugplatz vertrieben, bis er schließlich alt genug war, um das Fliegen zu lernen. Mit 14 Jahren begann Winfried Rall mit dem Segelflug, später kamen etliche andere Flugscheine dazu.

Die Flugschule Rall wurde in Stölln gegründet

1991 gründete der Havelländer seine eigene Flugschule in Stölln. Später zog er mit dieser nach Schönhausen, dann nach Stendal. Seit 2003 ist die Flugschule Rall in Stechow zu Hause. Ausgebildet werden Schüler hier ausschließlich in Ultraleichtflugzeugen, in denen maximal zwei Personen Platz haben.

„Mein Vater war in der Fliegerei bekannt wie ein bunter Hund und hatte sich in drei Jahrzehnten einen Namen in der Branche gemacht, weshalb Flugschüler aus allen Teilen des Landes zu uns kommen“, berichtet Janina Rall. Für sie selbst war die Fliegerei nie etwas Besonderes.

Blick aus dem Cockpit der Remos G3. Quelle: Christin Schmidt

Sie sei damit großgeworden und habe als Kind etliche Wochenenden auf dem Flugplatz verbracht. Dennoch konnte ihr Vater sie nach ihrem Studium in Betriebswirtschaft überzeugen, ins Unternehmen einzusteigen. Seit 2007 fliegt Janina Rall selbst. Seither hat sie rund 2500 Flugstunden absolviert und ist inzwischen auch Fluglehrerin.

Fünf bis sechs Neulinge melden sich jedes Jahr in der Flugschule Rall an. Janina Rall nennt sie„Fußgänger“, denn anders als die „Umschüler“, von denen sich bis zu zehn pro Jahr für einen Kurs anmelden, haben sie keinerlei Vorkenntnisse. 30 Flugstunden und 60 Stunden Theorie sind mindestens nötig, um selbstständig abheben zu können.

Dieses Bild von Winfried Rall hängt an jenem Platz, an dem der flugbegeisterte Havelländer früher saß. Quelle: Privat

Derzeit gehören drei Flugzeuge zur Schule. Vor einem Jahr waren es noch dreizehn. Darunter auch Motorsegler und Motorflugzeuge. „Mein Vater konnte sich schwer von Flugzeugen trennen. Wenn man aber auf einmal alles allein machen muss, muss man sich neu sortieren und das habe ich in diesem Jahr getan“, sagt Janina Rall.

Obwohl sie seit Jahren Ultraleichtflugzeuge steuert, darf sie sich nicht Pilotin nennen. „Die offizielle Bezeichnung lautet Luftsportgeräteführer, weil unsere Flugzeuge per Definition keine Flugzeuge sind, sondern Luftsportgeräte“, erklärt die Havelländerin.

500 Meter über dem Havelland

In luftige Höhen von bis zu 7000 Fuß, gut zwei Kilometer, steigt sie mit ihren Ultraleichtfliegern. Für Rundflüge belässt sie es aber bei etwa 500 Metern, schließlich sollen die Passagiere etwas aus der Luft erkennen. Auf diese Weise hatte die 38-Jährige vor zwei Jahren sogar ihr heutiges Zuhause im Milower Land entdeckt.

Aber nicht nur das Havelland kennt Janina Rall aus der Luft. Auch nach Stockholm, zum Bodensee oder nach Polen ist sie schon geflogen. Ihr Vater, der in 40 Jahren rund 24 000 Flugstunden absolvierte, startete unter anderem sogar in Australien, den USA, auf den Bahamas und oft in den Alpen. Am Liebsten habe er aber mit Flugschülern eine Platzrunde in Stechow gedreht.

Um den um den flugbegeisterten Havelländer zu ehren, kreisten vor einem zu seiner Beerdigung zwölf Flugzeuge aus ganz Deutschland über Rathenow. „Ein unheimlich bewegender Moment“, sagt Janina Rall und schaut auf das Bild ihres Vaters.

Von Christin Schmidt