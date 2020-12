Freie Fahrt durch Garlitz – Ortsdurchfahrt ist saniert

Garlitz

Die Kreisstraße K 6332 quer durch den Ort wurde saniert. „Die Garlitzer Dorfstraße durch den Ort aus Richtung Buckow bis zum Ortsausgang in Richtung Brandenburg erhielt eine neue Asphaltdecke sowie eine Entwässerung“, so Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe.

Neuer Gehweg

Zusätzlich bekamen die Garlitzer entlang der Straße beidseitig erstmals gepflasterte Gehwege, ohne dass die Anwohner sich direkt finanziell beteiligen mussten. Auch die Zufahrten zu den Grundstücken wurden gepflastert. „Der Abschnitt der Mützlitzer Straße in Richtung Mützlitz wurde ebenso saniert. Und der von dieser Straße abzweigende Wiesenweg, der an der Kita vorbei zum Dorfanger führt, wurde im Zusammenhang mit der Sanierung der Kreisstraße erstmals asphaltiert, weil dort auch der Busverkehr entlang führt.“ Gudrun Lewwe ist zufrieden.

Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe (re.) und Sabine Krüger freuen sich über die sanierte Ortsdurchfahrt. Quelle: Uwe Hoffmann

Somit wurde auch der Ende Juli 2017 eingeweihte ‚Garlitzer Geschichtenweg’ mit seinen im Ort verteilten 19 Stationen noch einmal aufgewertet. Auch die zwei gegenüber liegenden Bushaltestellen an der Gartlitzer Dorfstraße im Dorfzentrum wurden neu und damit verkehrssicherer gestaltet.

Am Dorfanger trifft die moderne Asphaltstraße nun auf die, 2019 zum Teil sanierte, historische Pflasterung mit Kopfsteinen der Straße um die Dorfkirche herum.

Allee nachgepflanzt

Die Ortsvorsteherin freute sich auch besonders darüber, dass die Baumallee entlang der Kreisstraße zwischen Garlitz und Buckow in den letzten Wochen nachgepflanzt wurde. 200 Ahorn- und Ulmenbäume werden in einigen Jahrzehnten wieder eine geschlossene Allee bilden. Es seien durchaus größere Bäume gepflanzt worden, so Lewwe. Und Ansitze für Greifvögel habe man ebenfalls errichtet.

Nach der Sanierung mehrer Straßenabschnitte ist nun die gesamte K 6332 in saniertem Zustand wieder frei befahrbar. Baulastträger war der Landkreis Havelland.

Von Uwe Hoffmann