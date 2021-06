Buschow

Am Wochenende lud Lynn Bieber aus Buschow Kinder und junge Familien zu einem temporären Freizeitpark Kids Fun World ein. Lynn Bieber betreibt einen Hüpfburgen-Verleih. Insgesamt besitzt die junge Frau neun Themen-Hüpfburgen, die sie an Privatpersonen, Firmen und Vereine vermietet. Auch bei den Kleinkunsttagen im letzten Jahr in Rathenow war „Der Bieber mit den Hüpfburgen“, wie Lynn Bieber ihre Firma nennt, vor Ort. In Buschow hat Lynn Bieber Heimspiel mit ihrem Freizeitpark.

„Wir hatten schon vor zwei Wochen einen temporären Freizeitpark in Buschow auf die Beine gestellt. Der war sehr gut angenommen worden. An diesem Wochenende habe ich sieben Hüpfburgen im Einsatz. Außerdem haben wir den Schausteller Nico Nachtigall mit an Bord. Wir freuen uns, dass wir hier dieses Angebot machen können. Lange Zeit war ja nichts mehr los. Ich bin sogar in ein Angestelltenverhältnis wegen der Coronaausfälle gewechselt“, erzählt Lynn Bieber.

Endlich wieder austoben

Um so mehr freuten sich die Kinder am Wochenende, als sie sich mal wieder richtig austoben durften. Kathleen Franke aus Buschow, die mit ihrem Mann Alexander und den beiden Kindern Martha und Ida auf Entdeckungstour durch die Karussell- und Hüpfburgenwelt waren, hatten sichtlich Spaß.

„Wir sind überglücklich, dass wir mit den Kindern wieder etwas unternehmen dürfen. Meine Freundin Dana Haese mit ihrem dreijährigen Sohn Arvin ist auch hier. Überall, wo man hinschaut, glückliche Kinder. Wir haben uns zwar auch vorher schon immer auf Spielplätzen getroffen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, miteinander zu spielen“, sagt Kathleen Franke.

Genauso sehen es auch Sabrina Christoph mit ihrer Tochter Sofia aus Rathenow und Isabell Eisenach aus Mögelin mit ihrem Sohn Anton. Die beiden Freundinnen sind extra nach Buschow gereist, um ihren Kindern einen schönen Tag zu bereiten. „Die Kinder mussten ja lange Zeit verzichten. Dabei ist der Kontakt der Kinder untereinander so wichtig“, erklärt Sabrina Christoph.

Schausteller bekommt Gänsehaut

Auch für den Schausteller Nico Nachtigall geht langsam eine lange Durststrecke zu Ende. „Das ist unser erster Auftritt nach eineinhalb Jahren. Als ich im Auto auf der Fahrt nach Buschow saß, hatte ich eine Gänsehaut. Das fühlte sich so gut an. Im Juli sind wir ja wieder zum Dorffest hier. Da kommt dann auch unsere Autoscooter mit“.

Martha, Ida und Arvin bekommen Lust auf Eis. Kein Problem für die Eltern. Schließlich war Maik Minuth vor Ort. Bei Maiks Softeis- Scheune gibt es echtes DDR-Softeis. Wer größeren Hunger verspürte, konnte sich bei Ronny Kraatz vom American Monster den Bauch vollschlagen. Er bot von der Grillwurst bis zum Seelachsfilet alles an, was das Herz begehrt.

Entspannte Eltern sahen ihren glücklichen Kindern zu. Ein gelungenes Wochenende im Freizeitpark Buschow nach einer langen Corona-Pause.

Von Jürgen Ohlwein