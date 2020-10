Für Nennhausen wird noch immer ein Mediziner gesucht

Nennhausen

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg sieht für Nennhausen keinen vordringlichen Hausarztbedarf mehr. Das sagte Amtsdirektorin Ilka Lenke bei einer Sitzung des Amtsausschusses am Dienstag in der Aula der Fouqué-Grundschule.

Über Jahre gab es in Nennhausen eine Hausarztpraxis. Nachdem diese aufgegeben wurde, gelang es, einen Arzt anzuwerben, der einmal in der Woche eine Sprechstunde in Nennhausen abhielt und Hausbesuche machte. Seit Anfang des Jahres gibt es die Sprechstunde nicht mehr. Der Aufwand war für den Mediziner zu hoch.

Fast ein Erfolg

Wie Amtsdirektorin Ilka Lenke betonte, sei sie seitdem auf der Suche nach einer Lösung. „Es könnte wieder eine Art Filiale einer Hausarztpraxis geben, in der einmal in der Woche Sprechstunden angeboten werden oder eben eine richtige Arztniederlassung“, sagte sie.

Fast schien es, als ob diese Bemühungen erfolgreich sind. Wie die Amtsdirektorin berichtete, hatte sie eine Ärztin gefunden, bei der das Interesse bestand, in Nennhausen zu praktizieren. „Das war auch deshalb gut, weil die Frau aus dem Amtsbereich kommt“, so Ilka Lenke am Dienstag.

Persönliche Gründe

Aus der Idee wurde nichts. „Am Ende standen persönliche Gründe dagegen“, so die Amtsdirektorin. „Wir geben aber die Suche nicht auf.“ Derzeit wird in Buschow einmal in der Woche eine Sprechstunde abgehalten. Es passiere aber immer wieder mal, dass der Arzt an dem Tag nicht anwesend sei, sagte eine Zuhörerin bei der Amtsausschusssitzung.

Die Kassenärztliche Vereinigung indes hat Nennhausen von der Prioritätenliste genommen. „Die Begründung dort lautet, dass die Einwohner aus Nennhausen und Umgebung inzwischen einen anderen Hausarzt gefunden haben“, sagte Ilka Lenke.

Aufruf der Verwaltung

Mit einem Aufruf wendet sich die Amtsdirektorin nun an interessierte Mediziner. „Wenn ein Arzt Interesse hat, hier im ländlichen Raum eine Niederlassung zu eröffnen oder eine Filiale mit Sprechstunden einmal in der Woche, so ist die Person herzlich willkommen.“ Die Amtsdirektorin sagte, man werde von Seiten der Verwaltung alles unternehmen, um bei der Suche nach geeigneten Räumen zu helfen.

