Nennhausen

Die Nennhausener haben in letzter Zeit so manchen Rückschlag hinnehmen müssen. Gleich mehrere Geschäft machten in den letzten Monaten dicht, sogar die Arztpraxis ist zu. Am Montag gab es nun endlich wieder einen Grund zur Freude. Sechs besondere Bänke bereichern das Dorf und laden zu einem Spaziergang ein.

Holzbildhauer Jörg Richter hat ganze Arbeit geleistet und innerhalb weniger Wochen echte Hingucker gefertigt. Jede Bank ist ein Unikat und mit verschiedenen Elementen verziert – Pilze, Frauen- und Männergestalten, Tannen oder ein Buch ragen aus den Lehnen heraus.

Am Montagvormittag folgte nun die offizielle Einweihung der neuen Sitzgelegenheit, die im ganzen Ort verteilt sind. Die Idee dazu hatte Ines Neidt. Sie koordiniert das Projekt zur Senkung der Pflegeprävalenz im Amt Nennhausen, das vom Landkreis Havelland, der AOK und der Qualitätsgemeinschaft Pflege (QgP) finanziert wird.

Mit verschiedenen Initiativen und Ideen sorgt Ines Neidt mit Hilfe des Projektleiters Dieter Wollenberg dafür, das Leben auf dem Land für ältere Menschen zu erleichtern und attraktiver zu gestalten. Die Bänke sind nur Teil eines ganzen Pakets. Dazu gehört unter anderem auch der neue Gemeinschaftsgarten, der in unmittelbarer Nähe der Mieterinsel entsteht und als Treffpunkt dienen soll.

Jede Bank soll einen eigenen Namen bekommen

„Mit diesen Bänken wollen wir den Bürgern die Möglichkeit bieten, einen Rundgang durch den Ort zu machen. Sie sind an verschiedenen Punkten aufgestellt und können für Ruhepause genutzt werden“, so Wollenberg. Er hofft, dass jede Bank noch einen eigenen Namen bekommt.

Erste Ideen dafür gab es bereits während des Rundgangs am Montag. „Dieser Frauenkopf erinnert an Fontanes Romanfigur Undine“, bemerkte eine Dame und eine andere Schlug vor, die Bank entsprechend zu taufen. Dieter Wollenberg stellte außerdem fest, das die Bänke sehr massiv sind und sich durchaus als Unterstützung für gymnastische Übungen eignen.

Amt übernimmt Patenschaft für eine Bank

„Die Bänke sollen nicht nur zum Ausruhen einladen, sie sollen die Bürger auch animieren, zu laufen und aktiv zu sein. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung, um lange fit und gesund zu bleiben“, bemerkte Dieter Wollenberg.

Um möglichst lange etwas von den neuen Sitzgelegenheiten zu haben, brauchen sie in den nächsten Jahren natürlich Pflege. Diese sollen die Nennhausener übernehmen. Für zwei Bänke gibt es bereits Paten.

Das Amt wird sich um die Bank an der Schule kümmern. Benita von Stechow hat sich bereiterklärt, die Bank vor dem öffentlichen Parkplatz am Schloss zu pflegen. Für die restlichen vier Bänke werden noch Paten gesucht.

Positives Feedback beim Probesitzen

„Alle ein bis drei Jahre etwa müsste das Holz lasiert werden“, erklärte Jörg Richter. Er hatte die Bänke aus Eiche und Robinie gefertigt. Die Sitzflächen sind mit 52 Zentimetern etwas höhe als üblich, um so das Aufstehen zu erleichtern. Zudem hat jede drei Armlehnen und eine massive Rückenlehne mit der Aufschrift „Von Bank zu Bank“ – dem Motto des Projekts.

Beim Probesitzen am Montag zeigten sich jedenfalls alle sehr zufrieden. „Wirklich bequem und schön zum Lümmeln“, bemerkte eine ältere Dame, die ihren Rollator neben der Bank geparkt hatte.

Auch Ilka Lenke und Ines Neidt testeten die Bänke und die Sozialplanerin des Landkreises Havelland, Christina Höffler, bedankte sich bei Neidt und Wollenberg für die Umsetzung eines weiteren Projekts.

Von Christin Schmidt