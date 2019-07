Garlitz

Engagierte Einwohner, aktive Vereine, gesunde Landwirtschaftsbetriebe mit ökologischer Ausrichtung, Handwerker und Gewerbetreibende sorgen in Garlitz für buntes Dorfleben. Davon durfte sich erst kürzlich die Bundesbewertungskommission des Wettbewerbes „ Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugen.

Viele Fragen

Die Teilnahme am Bundeswettbewerb ist dafür ein anschaulicher Beweis – vor allem aber auch die erfolgreichen Bewerbungen auf Kreis- und Landesebene. Können die Garlitzer sich nun zurücklehnen und sagen, dass alles so bleiben kann wie es ist?

Veränderungen sind nötig

Die Garlitzer wurden sich vor einem Jahr in mehreren Gesprächsrunden darüber klar, wohin sie ihre Dorf steuern wollen. Quelle: Norbert Stein

Die Gebiete Energie, Wasser, Mobilität und Kommunikation bieten für solche Veränderungen viele Chancen. Um diesen Prozess im Dorf zu befördern haben Horst Jung, Henry Kilian und weitere Einwohner in Auswertung einer kommunalen Zukunftswerkstatt eine Arbeitsgemeinschaft „ Garlitz weckt Energien“ initiiert.

Ein Leitfaden

Die Akteure haben dazu einen Leitfaden entwickelt, der Fragen aufwirft, teilweise Lösungsansätze bietet oder nach Antworten verlangt. Können wir im Dorf mehr Energie erzeugen? Können wir das Abwasser umweltfreundlicher reinigen? Können wir das gereinigte Wasser für unser Dorf nutzen. Gibt es für die Pendler und ältere Dorfbewohner preiswertere Alternativen als das eigene Auto?

Die Idee

Neben der Wallfahrtskirche Buckow gibt es ein Humus-Klo. Quelle: Uwe Hoffmann

Das Humus-Klo funktioniert ohne Wasserspülung. Die festen Hinterlassenschaften werden mit Sägespänen, Rindenmulch oder Eichenlaub bedenkt und von Mikroorganismen weitgehend zersetzt. Der wenige Rest kann als Dünger verwendet werden. Der Förderverein Wallfahrtskirche Buckow nutzt bereits seit 2011 bei Veranstaltungen in der Kirche ein Humus-Klo als Besuchertoilette.

Infos zum stillen Örtchen

„Es funktioniert. Nur sehr wenige Besucher haben Vorbehalte, das Humus-Klo als stilles Örtchen zu nutzen“, sagt Henry Kilian aus seiner Erfahrung als Vorstandsmitglied des Fördervereins Wallfahrtskirche Buckow. Die „ Garlitz weckt Energien“-Akteure hatten deshalb auch ins Nachbardorf eingeladen, wo Kilian in der Wallfahrtskirche zum Humus-Klo informierte und die Teilnehmer zu dem stillen Örtchen mit Holzverkleidung führte.

Noch mehr Projekte

Gudrun Lewwe (links) und Michael Duhr erläutern das Garlitzer Dorfkonzept – es enthält auch die Ideen des Energie-Arbeitskreises. Quelle: Joachim Wilisch

Was nur wenige wissen: Solaranlagen sind in Garlitz keine Seltenheit und es wird bereits viel Energie aus der Sonne gewonnen. Das Wunschziel: Garlitz soll eines Tages in der Lage sein, seinen Energiebedarf selbst zu erzeugen und zu decken. Das beeindruckte die Bewertungskommission von „ Unser Dorf hat Zukunft“! Und Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe freut sich: „Wir wären dann ein ernergieautarkes Dorf.“

Von Norbert Stein