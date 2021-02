Garlitz

Ein Dacia-Fahrer hat am Mittwoch um 17 Uhr in der Garlitzer Dorfstraße in Garlitz eine Mercedes-Fahrerin gerade überholt, als diese nach links in ein Grundstück einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Autos erlitt die 57-Jährige schwere Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der 58 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei 20 000 Euro.

Von MAZonline