Garlitz

In Garlitz wird ab sofort geheiratet. Gleich dreimal an einem Wochenende. „Hochzeit in Garlitz“ ist der Titel des Theaterstücks, das die Laienschauspieler um Reimund Groß auf die Bühne bringen werden. Sie hoffen auf gutes Wetter, denn Bühne und Kulissen sind auf dem Dorfplatz aufgestellt. Die Aufführungen fi...