Der Landkreis hat die Tagespraxis des Allgemeinmediziners Charles Schupet in Nennhausen mit 10 000 Euro gefördert. Landrat Roger Lewandowski hat das Geld am Donnerstag übergeben. Für den Arzt eine schöne Motivation, die Patienten dürfen demnächst in renovierten Räumen warten.