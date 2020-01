Feier unterm Funkturm

Berlin/Garlitz

„Habt ihr Stimmung mitgebracht? Seid ihr gut drauf?“ begrüßte Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe gut gelaunt ihre Garlitzer, die gemeinsam im Bus nach Berlin fuhren mit einem dreifachen „ Garlitz helau“.

„Wer hätte gedacht, dass das kleine Garlitz mal zu so einem Ergebnis nach Berlin fährt. Das Preisgeld ist ja schon da. Heute holen wir uns noch die offizielle Urkunde!“

66 Garlitzer nahmen Preis entgegen

Am Freitag, um zwölf Uhr, waren 66 Garlitzer, die das Dorf in Berlin vertraten, zum Festakt der Preisverleihung im 26. Dorfwettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ im City Cube auf dem Festgelände der Grünen Woche aufmarschiert.

Garlitzer im Festsaal auf der Grünen Woche vor dem großen Banner mit dem Foto ihrer Dorfkirche. Quelle: Uwe Hoffmann

Nach dem feierlichen Einmarsch der jeweils fünf Vertreter der sieben Bronze-, 15 Silber- und acht Gold-Dörfer gratulierte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ihnen nacheinander auf der Bühne. „Ohne lebendige ländliche Regionen sähen wir alle alt aus. Das Ehrenamt ist vor allem auch auf dem Land zuhause. Dörfliches Leben ist bunt, vergnügt und vielseitig“, so die Bundeslandwirtschaftsministerin in ihrer Festrede.

Juryvorsitzende Elmar Henke (li.) und Reinhard Kubat mit Bundeslandwirtschaftsstaatssekretär Uwe Feiler (Mitte) überreichten die Urkunden. Quelle: Uwe Hoffmann

Die offizielle Urkunde für den Silber-Preis und den Sonderpreis „Kultur im Dorf“ überreichte danach Klöckners parlamentarische Staatssekretär, der Spaatzer Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler ( CDU). Danach folgte noch einmal eine Reise durch die Sieger-Dörfer per Einspielung von Impressionen während der Besuche der Bewertungskommission.

„Die Garlitzer können stolz sein, dass es ihr Dorf es bei bundesweit 1900 teilnehmenden Dörfern unter die 30 Sieger-Dörfer geschafft hat. Beide Preise sind eine unglaubliche Wertschätzung für das Engagement der Dorfbewohner“, freute sich die Nennhausener Amtsdirektorin Ilka Lenke mit den Garlitzern.

„In Garlitz wird angepackt“

„Die Garlitzer stellen nicht nur Forderungen. In Garlitz wird angepackt. So wurden über die Jahre schon viele Projekte durch beharrliches ehrenamtliches Engagement umgesetzt. Die Wettbewerbsteilnahme hat da noch mal einen Schub gegeben und eine breite Diskussion zur weiteren Entwicklung ihres Dorfes unter den Garlitzern in Gang gesetzt“, meinte Gemeindebürgermeister Andreas Tutzschke. Auch Landrat Roger Lewandowski und die Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke, Kirsten Tackmann und Anke Domscheit-Berg folgten der Einladung zum Festakt.

Austausch mit dem Siegerdorf

Zum Festakt trafen die Garlitzer auch auf den Brandenburger Landessieger, die Vertreter des Spreewalddorfes und Gold-Siegers Dissen. Ebenfalls mit den Vertretern des Silber-Dorfes Quarnebeck aus der Altmark tauschten sich die Garlitzer aus und feierten mit ihnen gemeinsam. Nach dem offiziellen Teil der Preisverleihung und dem warmen Buffet zeigten einige der Siegerdörfer noch einige musikalische und künstlerische Beiträge aus ihrem Dorf- und Vereinsleben.

Bis 23 Uhr feierten die Garlitzer ihren Erfolg ausgelassen. Quelle: Uwe Hoffmann

Für Garlitz führte die Tanzgruppe „Amiga“ im entsprechenden Kostüm einen Tanz zum Dschinghis Khan-Song Moskau“ und dem Volkslied „Kalinka“ auf. Zum Song „Ein Hoch auf uns“ versammelten sich noch einmal alle Musiker und Tänzer der Siegerdörfer, die das Kulturprogramm gestalteten. Danach wurde der Tanz zu Musik des DJ und der tollen Live-Band „Bubis Brass Band“ eröffnet.

Party bis kurz vor Mitternacht

„So feiert man nur auf dem Dorf oder hier gemeinsam“, so der Quarnebecker Frank Lenz. Auch Jury-Vorsitzender Reinhard Kubat, Landrat im hessischen Waldeck-Frankenberg, machte mit. Und im Saal folgte eine Polonaise der anderen. Bis 23 Uhr feierten die Garlitzer mit den insgesamt rund 3000 Gästen ausgelassen, bevor sie der Bus wieder ins Westhavelland brachte.

Von Uwe Hoffmann