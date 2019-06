Garlitz

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Anfang Juli kommt die Jury des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ nach Garlitz. Beim Landeswettbewerb im letzten Jahr hatte Garlitz den 2. Platz belegt und sich damit qualifiziert für den Bundeswettbewerb 2019.

Tafel an der ehemaligen Dorfschule

Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe wird die Mitglieder der Bundesjury durch ein schönes, geselliges und aktives Dorf führen können. Der Rundgang wird auch in die Dorfstraße führen, wo die Fassade des Hauses 55 eine besondere Tafel ziert und aufmerksam macht auf Garlitzer Schriftsteller.

Das Haus selbst hat auch eine besondere Historie. Es war die ehemalige Dorfschule, in der bis 1974 unterrichtet wurde. Heute wohnt Martin Rudisch mit seiner Familie in dem Haus. Er und sein Sohn Anton (11 Jahre) brachten am letzten Freitag gemeinsam mit Friedrich Eckle die Tafel an der Hausfassade an.

Friedrich Eckle, Martin Rudisch und sein Sohn Anton (v.r.) haben die Ehrentafel angebracht. Quelle: Norbert Stein

„Ich finde es schön, auf diese Weise auf Geschichte aufmerksam zu machen“, sagte Martin Rudisch. Auch Antons Mitschüler aus der Klasse 5a der Fouqué-Grundschule aus Nennhausen waren aus diesem Anlass mit ihrer Lehrerin Katrin Voß nach Garlitz gekommen. Sie nutzten dafür einen Wandertag und machten es sich an dem heißen Sommertag zunächst auf der Außentreppe des Hauses bequem.

Bücher für die Grundschüler

Alle Schüler bekamen ein Buch überreicht. Friedrich und Maria Eckle als Ortschronisten haben das Buch einer besondere Seite der Garlitzer Geschichte gewidmet. Auf 80 Seiten im A5 Format berichten sie aus dem Leben und Wirken von fünf Garlitzern, die sich als Schriftsteller betätigten.

Friedrich Eckle machte mit einer kurzen Einführung die Schüler neugierig auf die Schriftsteller aus dem Dorf im havelländischen Luch.

Kreative Köpfe

Auf zwei Männer macht er besonders aufmerksam. Julius Curtius (1770 -1844) habe auch eine Schrift zum Verhalten von Lehrern gegenüber Schülern verfasst, erzählte Eckle. Nach Friedrich Brösicke (Leineweber, Barbier und Dichter, 1853- 1936), Gustav Rühl (Pastor und Schriftsteller zu Garlitz von 1861 bis 1867) und Christoph Albrecht Loesecke (Schriftsteller und Pastor zu Garlitz von 1706 bis 1716) kam der Ortschronist zu Günter de Bruyn (1926 geb.), der 1946 als Neulehrer nach Garlitz kam und drei Jahre unterrichtete in der Dorfschule.

Etwa zehn Jahre später veröffentlichte de Bruyn mit „Hochzeit in Weltzow“ seine erste Erzählung. Auch wenn die Figuren einen anderen Namen und Berufe haben, erkennen besonders die Garlitzer, dass die Erzählung auf de Bruyns Zeit in ihrem Dorf zurückgeht. Und so etwas beflügelt natürlich zu künstlerischen Taten.

Theaterproben in vollem Gange

Die Garlitzer gehen wieder auf die Bühne. Schon seit Wochen proben beim Heimatkulturverein Frauen und Männer, Jung und Alt für eine Aufführung „Hochzeit in Garlitz“. Sie holen de Bruyns Erzählung zurück ins Dorf.

Gezeigt wird das Garlitzer Schauspiel auf der Theaterbühne am Gemeindehaus, am 6., 7. und 8. September. Am Abschlusstag wird Garlitz in die Märkische Dichterstraße aufgenommen.

Der Kulturförderverein Mark Brandenburg wird an dem Sonntag die Plakette „Märkische Dichterstraße“ am ehemaligen Schulhaus anbringen, über die Tafel mit den Dichternamen. Für die Schüler hat der Wandertag noch eine Nachwirkung. Sie werden sich nun mit Eckles Dichterbuch im Unterricht beschäftigen.

Von Norbert Stein