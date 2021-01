Nennhausen

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag versucht, in ein Wohnhaus in der Buckower Straße von Nennhausen einzudringen. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte gegen 4 Uhr Lärm an der Haustür vernommen und starke Beschädigungen an derselben festgestellt. Die umgehend alarmierte Polizei konnte keine Täter mehr feststellen. Entwendet wurde nichts.

Von MAZ