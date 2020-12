Stechow

Erfolglos blieb ein Einbruchversuch in Stechow. Die Bewohner eines Hauses bemerkten am Mittwochabend Schäden an ihrer Terrassentür. Einbrecher hatten offenbar im Laufe des Tages versucht, die Scheibe mit Hilfe eines Gegenstandes zu zerstören, um in das Gebäude zu gelangen.

Der Versuch misslang, die Unbekannten gelangten nicht ins Haus. Die Höhe des Schadens wird mit ungefähr 500 Euro beziffert. Spuren wurden gesichert, eine Strafanzeige aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZ