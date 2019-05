Garlitz

Friedrich Eckle und seine Frau Maria leben seit mittlerweile 21 Jahren in Garlitz. 1998 haben sie dem Berliner Großstadtleben den Rücken gekehrt und sind in das kleine Dorf im Havelländischen Luch gezogen. Sie sind schnell heimisch geworden in Garlitz und bringen sich auf vielfältige Weise ein in das dörfliche Gemeinschaftsleben.

Der Alltag im Dorf

Maria Eckle zum Beispiel geht regelmäßig als „Vorlese- Oma“ in die Kita. Friedrich Eckle engagiert sich im Heimatkulturverein. Gemeinsam sind sie an Regionalgeschichte interessiert. Überlieferungen, Anekdoten, Episoden und Geschichten aus dem früheren Havelland, aber insbesondere aus dem dörflichen Alltag, finden sie spannend.

Für die Nachwelt

Und so haben sie nicht nur viel Garlitzer Geschichte wieder entdeckt, sondern auch für Interessierte und die Nachwelt aufgearbeitet. Der Kulturförderverein Mark Brandenburg möchte Garlitz in diesem Jahr nun zum Ort der Märkischen Dichterstraße küren. Die Plakette soll am ehemaligen Schulhaus angebracht werden.

Alte Chroniken

Für Friedrich und Maria Eckle ein gebührender Anlass, sich noch intensiver mit literarischen Überlieferungen und Aufzeichnungen zu beschäftigen. „Nicht wegen uns machen wir das, sondern für das Dorf “, sagt Friedrich Eckle während er auf einem Tisch verschiedene Bücher, alte Schwarten und Chroniken ausbreitet.

Die Garlitzer lauschten der Buchpräsentation in gemütlicher Runde aufmerksam. Quelle: Norbert Stein

Vor dem Büchertisch sitzen rund 25 Garlitzer in gemütlicher Runde unterm Hausvordach bei selbst gebackenem Brot, Quark, Radieschen, gekochten Eiern, Bier und Wein. Ortsvorsteherin Grundrun Lewwe, Schauspieler Raimund Groß und weitere Einwohner sind gekommen, einige direkt von der Probe für eine neue Garlitzer Theateraufführung Anfang September.

Drei neue Bücher

Die Gastgeber hatten zur Buchpräsentation eingeladen. „Lasst Euch überraschen“, begrüßt Maria Eckle und ihr Mann Friedrich fügt hinzu: „Ihr werdet Euch wundern, was unser Dorf so alles zu bieten hat.“ Maria und Friedrich Eckle haben für die drei Bücher alte Geschichten neu aufgeschrieben.

Garlitzer Schriftsteller

„Garlitzer Schriftsteller vom 18. bis zum 21. Jahrhundert“ ist ein Buch betitelt. Auf 80 Seiten stellen die Autoren fünf Schriftsteller und Dichter vor, die in dem Dorf gelebt und gewirkt haben. Es sind Christoph Albrecht Loesecke (Schriftsteller und Pastor zu Garlitz und Mützlitz von 1706 bis 1716) Carl Julius Curtius (1770 bis 1844), Friedrich Brösicke (Leineweber, Barbier und Dichter, 1853 bis 1936), Gustav Rühl (Schriftsteller und Pastor zu von 1861 bis 1867) und Günter de Bruyn (Neulehrer 1946 bis 1949). Das Buch enthält von ihnen verfasste Erzählungen, Geschichten, Aufzeichnungen und Gedichte.

Bildtext: Maria und Friedrich Eckle präsentieren ihre drei neuen Bücher. Quelle: Norbert Stein

Wie Schule vor 100 Jahren war im Dorf erzählen Maria und Friedrich Eckle in dem Buch „Geschichten und Geschichte zur Schulchronik Garlitz von 1907 bis 1935“. Das dritte Buch „Dree Wiehnachten“ ist eine Kulturgeschichte aus dem 19. Jahrhundert und wurde von Friedrich Eckle aus dem Havelländischen Platt in die deutsche Sprache übersetzt. „Es ist mein Lieblingsbuch“, sagt Maria Eckle bevor sie einige Kapitel vorliest.

Dann kommt der Schwatz

Danach wird geplaudert, diskutiert und Bücher werden angeschaut. „Die Bücher bereichern das Dorfleben“ , meint Dirk Voss Herzog von Altengart aus Garlitz nach der Präsentation und lobt das Engagement von Friedrich und Maria Eckle.

Von Norbert Stein