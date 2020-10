Kotzen

Der Kotzener Haushalt ist kaum noch zu retten. Seit sechs Jahren steckt die Gemeinde in der Finanzkrise. Sinkende Einwohnerzahl, steigende Umlagen und weitere Aufgaben sorgen dafür, dass Jahr für Jahr im Haushalt zwischen Einnahmen und Ausgaben eine Lücke klafft.

Und Besserung ist nicht in Sicht. Einmal mehr wurde die Brisanz der Lage deutlich auf einer Gemeindevertretersitzung am Donnerstag. Erst jetzt konnten die Abgeordneten den Gemeindehaushalt für das laufende Jahr beschließen.

Kaum noch Handlungsspielraum

Etwas über 800 000 Euro umfasst der Etat. Davon werden allein 42 Prozent als Kreisumlage fällig und 40,5 Prozent gehen als Umlage an das eigene Amt. „Als Gemeinde müssen wir aber auch unsere drei Dörfer in Ordnung halten“, sagte Bürgermeisterin Franziska Blask mit angespanntem Gesichtsausdruck.

Doch der Haushalt lässt solche Aufgaben kaum noch zu. Auch 2020 steht unterm Stich wieder eine rote Zahl. Etwa 40 000 Euro fehlen der Gemeinde für einen Haushaltsausgleich. Mit dem ebenfalls von den Abgeordneten beschlossenen und zuvor von der Unteren Kommunalaufsicht geprüften Haushaltsabschuss 2019 stehen weitere 100 000 Euro im Minus.

Wegen dieser Schieflage musste die Gemeinde auch für dieses Jahr wieder ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten. Unter anderem sahen die Abgeordneten sich gezwungen, die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer zu erhöhen. Außerdem wird die Straßenbeleuchtung in den Dörfern ausgeschaltet mit dem Ziel, 3500 Euro einzusparen.

Aufsicht fordert mehr Einsparungen

Der Unteren Kommunalaufsicht genügten die von der Gemeinde vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung indes nicht. Die Behörde erwarte von der Gemeinde eine eindeutige Willenserklärung, mit kommunalen Veränderungen weitere Einsparpotenziale zu erschließen, erklärte Amtsdirektorin Ilka Lenke den Abgeordneten. Erst dann werde die Kommunalaufsicht dem Haushaltssicherungskonzept die notwendige Zustimmung erteilen.

Einheitsgemeinde wird zum Thema

Weil nahezu alle Sparmöglichkeiten ausgeschöpft sind, brachte Lenke eine Änderung der kommunalen Verwaltungsstruktur ins Spiel. Dem Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene in Brandenburg zufolge gebe es drei Möglichkeiten: Verbandsgemeinde, Einheitsgemeinde und Mitverwaltung.

Eine Verbandsgemeinde mit eigener Gemeindevertretung und dennoch selbständig bleibenden Gemeinden ist in Kotzen nicht gewollt, noch weniger beliebt ist die Aussicht, sich von einer Stadt mitverwalten zu lassen.

Beschluss gefasst

So entschieden sich die Abgeordneten von Kotzen schweren Herzens für die Möglichkeit der Einheitsgemeinde. Das Milower Land sei beispielsweise eine Einheitsgemeinde, sagte Lenke und gab weitere Erläuterungen. Der Einheitsgemeinde würden alle Dörfer des jetzigen Amtes als Ortsteile angehören. Es würde nur noch einen gemeinsamen Gemeindehaushalt geben und die Verwaltung werde von einem gewählten Bürgermeister geleitet.

Alle Gemeinden müssen zustimmen

Die vier derzeit eigenständigen Gemeinde Nennhausen, Kotzen, Märkisch Luch und Stechow-Ferchesar würden demzufolge in der Einheitsgemeinde aufgehen. Die Amtsdirektorin wird die Kotzener Willensbekundung nun in den drei übrigen Gemeindevertretungen vorstellen und zur Abstimmung bringen. Der Vorschlag lässt sich aber nur umsetzen wenn auch die anderen drei Gemeinden des Amts zustimmen. Ist eine Gemeindevertretung dagegen, hat sich die Angelegenheit erledigt.

Gescheiterter Versuch vor fünf Jahren

Aber da war doch schon einmal etwas, werden sich an der Kommunalpolitik interessierte Bürger erinnern. Genau. Bereits 2015/16 gab es den Vorschlag, die Kommunalstruktur des Amtes Nennhausen in eine Einheitsgemeinde zu ändern, ebenfalls initiiert von der Gemeinde Kotzen und der damaligen Amtsdirektorin Angelika Thielicke. Die Gemeinde Stechow-Ferchesar war dagegen und so wurde der Vorschlag zu den Akten gelegt.

Beschlossen hat die Gemeindevertretung am Donnerstag zudem einen Antrag auf Teilerlass der Amtsumlage und die Einlegung eines Widerspruchs gegen die Kreisumlage.

