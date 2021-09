Havelland: Wiebke Papenbrock (SPD) im Wahlkreis 56 vorn

Rhinow/Nennhausen

Pünktlich um 18 Uhr schlossen im Wahlkreis 56 die Wahllokale. Die ersten Wahlurnen wurden im Amt Rhinow gegen 18.03 Uhr geöffnet. Wie die Wahlleiterin des Amtes, Sylvia Dahms, mitteilte, gab es über den gesamten Tag gesehen keine besonderen Vorkommnisse. Nach Auszählung von drei Vierteln aller abgegebenen Stimmen lag im Wahlkreis 56 Wiebke Papenbrock (SPD) bei den Erststimmen (32,9) und auch die SPD bei den Zweitstimmen (33,8) vorn (Quelle: Landeswahlleiter).

Zum Wahlkreis 56 gehören neben der havelländischen Gemeinde Nauen das Amt Friesack, das Amt Nennhausen sowie das Amt Rhinow und die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin.

Berliner wollte im Amt Rhinow wählen

Obwohl es beispielsweise im Amt Rhinow über den Wahltag hinweg ruhig war, gab es doch eine lustige Begebenheit. Ein Berliner wollte in einem der Wahllokale seine Stimme abgeben. Das durfte er natürlich nicht und laut Dahms wurde das auch schnell geklärt. Der Mann argumentierte, dass er nicht mehr rechtzeitig nach Hause kommen würde, um zu wählen. Doch auch das half ihm nicht, seine Stimme konnte er diesmal nicht abgeben.

Friesacks Amtswahlleiter Jan-Peer Michalek konnte am Sonntagabend ein positives Ergebnis der Wahl ziehen. „Es hat keine Störungen gegeben“, sagte er. So auch Nauens Wahlleiterin Andrea Bublitz: „Bisher ist alles ruhig und ohne Vorkommnisse verlaufen. Und wir hatten, so wie es aussieht, eine sehr gute Wahlbeteiligung.

Im Amt Nennhausen liegt die AfD vorn

Im Amt Rhinow lag nach der Auszählung in sieben der 13 Wahllokale die SPD mit 28,7 Prozent der Zweitstimmen vor der AfD (23,4) und der CDU (17,8 Prozent).

Im Amt Nennhausen konnte nach ausgezählten sechs von 17 Wahllokalen die AfD mit 29,1 Prozent die meisten Zweitstimmen auf sich vereinen. Gefolgt von der SPD (24,7 Prozent) und der CDU (18,1 Prozent).

Gegen 19.45 Uhr lag im Wahlkreis 56 laut Auskunft des Landeswahlleiters die SPD deutlich vorn – bei den Erst- sowie Zweitstimmen. Die SPD-Kandidaten Wiebke Papenbrock konnte bis dahin 32 Prozent der Erststimmen auf sich vereinigen. Es folgte Dominik Kaufner (AfD) mit 21,9 Prozent und Sebastian Steineke (CDU) mit 19,5 Prozent. Bei den Zweitstimmen lag die SPD ebenfalls mit 32,7 Prozent vorn, vor der AfD mit 21,4 Prozent und der CDU mit 16,3 Prozent.

Von Andreas Fröhlich