„Hohes Infektionsgeschehen“: Kita in Nennhausen geschlossen

Nennhausen/Rathenow

Vor allem Kindertagesstätten, Schulen und Horte sind von Covid-Infektionen stark betroffen. In Nennhausen musste deshalb die Kita „Sonnenschein am vergangenen Freitag schließen. „Wir konnten in der Einrichtung nicht mehr die Betreuung gewährleisten“, so die Nennhausener Amtsdirektorin Ilka Lenke. Betroffen waren vor allem Erzieher. Die waren entweder krank oder aufgrund eines Kontaktes in Quarantäne.

Zunächst hatte die Amtsdirektorin noch gehofft, dass die Kita diesen Dienstag wieder ans Netz geht. Nachdem es dann aber am Montag weitere Krankmeldungen gab (Ilka Lenke konnte nicht sagen, ob es sich ebenfalls um Covid-Fälle handelt), bleibt die Nennhausener Kita „Sonnenschein“ bis Ende der Woche geschlossen.

Die anderen Kindertagesstätten im Amt waren bisher nicht betroffen. „Da läuft alles normal“, so Ilka Lenke. Natürlich gebe es immer wieder Fälle auch bei den Kindern – aber der Betrieb der Einrichtungen sei nicht gefährdet.

Immer wieder Ausfälle

Covid-Infektionen in Kindereinrichtungen und Schulen sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. In fast allen Schulen des Landkreises werden aus den Klassen aller Stufen inzwischen Fälle gemeldet. In einigen Schulen trifft es inzwischen auch die Lehrerinnen und Lehrer, die dann im Schulbetrieb ausfallen.

Die Art und Weise des Umgangs mit Infizierten verunsichert Lehrer und Erzieher. Wenn ein Kind erst positiv getestet ist, was möglicherweise eine bestätigte Covid-Infektion nach sich zieht, müssen sich die Lehrerinnen und Lehrer, die mit dem Kind direkt in Kontakt stehen, nicht in Quarantäne – es sei denn, sie haben ebenfalls Symptome, die man Covid 19 zuordnen kann.

Ähnlich geht es den Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertagesstätten und Horten. Das Credo der Landesregierung ist, Schulen unter allen Umständen offen zu halten. Immerhin beginnen die Weihnachtsferien nun drei Tage früher.

Bescheide für Genesene

Für Eltern, deren Kinder eine Covid-Infektion durchstanden haben, ist die Situation ebenfalls schwierig. Das wurde bei der Sitzung des Kreistages Havelland in der vergangenen Woche deutlich. Zur Einwohnerfragestunde meldete sich ein Havelländer, der sich zu den so genannten Genesenenbescheiden äußerte.

Das sind die Dokumente, die einem Covid-Infizierten bescheinigen, das er wieder gesund ist. Nur mit diesem Bescheid sei es möglich, das Kind wieder in die Schule zu schicken. Dort werde dieser Nachweis kontrolliert. Ebenso gelte das für Kindertagesstätten und Horte.

Wie der Fragesteller in der Kreistagssitzung deutlich machte, dauert es teilweise lange, bis die Bescheide die Betroffenen erreichen. „Ich weiß von Kindern, die über eine Woche nach der Genesung noch zu Hause waren, weil sie ohne Bescheid nicht in die Schule dürfen“, sagte der Mann. „Das darf nicht sein, kann die Verwaltung da nicht schneller darauf reagieren?“

Das kann sie nicht – so wie es aussieht. Sozial- und Gesundheitsdezernent Wolfgang Gall antwortete auf die Frage: „Wir haben derzeit eine Pandemie ungeahnten Ausmaßes. Das Ausmaß ist so umfangreich, wie wir uns das nie vorstellen konnten und wie wir es wohl auch zuerst nicht erwartet haben.“

Keine andere Antwort

Im Gesundheitsamt seien die Mitarbeiter, die sich mit Covid befassen, bemüht, alle Fälle und Anfragen oder Anträge zügig zu bearbeiten. „Aber ich bitte um Verständnis, dass es eben auch mal dauern kann. Die Situation ist, wie sie jetzt ist.. Das ist eine Antwort, die nicht zufriedenstellend ist – aber eine andere kann ich gerade nicht geben.“

Mit derart ehrlichen Worten konfrontiert, zog der Fragesteller unverrichteter Dinge wieder ab. Immerhin wurde im Zuge der Haushaltsdebatte wenig später Geld für zwei weitere Stellen im Gesundheitsamt frei gegeben.

Das wird allerdings nicht unmittelbar helfen. Das Hauptproblem ist, dass die Fälle nicht mehr nachverfolgt werden können. Das ist aber die Grundvoraussetzung, um überhaupt Infektionsherde einzukreisen und die Personen festzustellen, die isoliert werden müssen.

In einem Elternbrief machte Kreisamtsärztin Anna Müller auf diesen Umstand aufmerksam. Wenn Kinder einen positiven Schnelltest haben, sollen die Eltern sie umgehend dem Gesundheitsamt melden. Zudem muss ein PCR-Test veranlasst werden, was ebenfalls einige Zeit dauert.Ansonsten sollen sich die Betroffenen in Quarantäne begeben und abwarten, bis sich das Gesundheitsamt meldet.

Brief an die Eltern

Darüber hinaus appellierte Anna Müller in dem Elternbrief an die Vernunft der Eltern. Das verfängt nicht immer. Bei der Demonstration von Impfgegnern in Rathenow – es waren rund 500 Menschen auf der Straße – hatten viele Erwachsene Kinder dabei, die im Kita-Alter waren aber wohl auch schon zur Schule gingen. Wenn die Eltern sämtliche Sicherheitsvorgaben über Bord werfen, dann folgt der nächste Ausbruch in einer Kindereinrichtung unter Umständen schnell.

Bei der Kreistagssitzung machten sowohl Sozialdezernent Gall als auch Landrat Roger Lewandowski deutlich, dass der beste Ausweg aus dem Corona-Dilemma ein ausreichender Impfschutz sei. Dieser gewährleiste denen, die sich impfen lassen können, ein gutes Stück Sicherheit.

Immer mehr Möglichkeiten

Die Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, seien inzwischen umfangreich, so der Landrat. Die Impfstelle des Kreises vergibt an diesem Dienstag wieder Termine für die Folgetage und es würden auch in Zukunft weitere Termine angeboten.

Mobile Patienten können auch die Angebote in Berlin oder Brandenburg/Havel wahrnehmen. Zudem impfen die niedergelassenen Mediziner in der Region.

