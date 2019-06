Bamme

Zum 26. Deutschen Mühlentag lud der Förderverein Bockwindmühle Bamme e.V. zu einem Fest unter die Bockwindmühle ein.

Von Juni 2017 bis Spätherbst wurde die Mühle grundlegend saniert. Anfang Dezember wurde sie dem Förderverein übergeben. Seitdem grüßt die Mühle, gemeinsam mit dem nahen Kirchturm, die aus Rathenow kommenden Gäste schon von weitem. Und die kamen am Pfingstmontag zahlreich – nicht nur aus der Region, sondern aus dem gesamten Havelland und von weiter her.

23 Führungen an einem Tag

„Um 10 Uhr startete die erste der stündlich jeweils drei Führungen durch die Mühle – mit noch zwei Besuchern. Pro Führung war die Teilnehmerzahl auf zehn begrenzt“, erzählt Günter Seidemann, der abwechselnd mit Dietmar Großmann bis 18 Uhr während der insgesamt 23 Führungen zirka 215 Interessierten die Technik der Bockwindmühle erklärte.

„Der heutige flaue Ostwind würde die Flügel ohnehin kaum drehen, aber bei so vielen Besuchern ist es aus Sicherheitsgründen sehr schwierig, die Flügel in Bewegung zu sehen. Bei maximal 15 Umdrehungen pro Minute erreicht ein Flügel in der unteren Stellung eine Geschwindigkeit von rund 50 Stundenkilometern.“

Erster Testlauf Anfang des Jahres

Dietmar Großmann erzählte den Besuchern, dass er sich noch erinnern kann, dass in seiner Kindheit der Mühlenberg noch baumfrei war. Anfang des Jahres hat der Verein, gemeinsam mit Architekt und Zimmerer, in einem Testlauf Schrot gemahlen.

Gabriele Templin und Dieter Heuer vom Förderverein verkauften rund 300 im Holzofen gebackene Mühlenbrote. Quelle: Uwe Hoffmann

Zum Mühlenfest backten die Vereinsmitglieder rund 300 Mühlenbrote im Holzofen für die Besucher. Wer es nicht erwarten konnte, das frische und krosse Brot zu essen, konnte am es Nachbarstand mit Schmalz oder zum traditionellen Bammer Wildgulasch aus der Gulaschkanone schon mal kosten.

Scheck vom Bäckermeister

Mühlenbrot wird regelmäßig in den Filialen der Bäckerei Thonke verkauft. Von jedem über den Ladentisch gegangenem Brot spendet das Unternehmen 50 Cent an den Bammer Förderverein. So kam im letzten halben Jahr eine Summe von 3900 Euro zusammen, die Olaf Thonke aufrundete.

Zum Mühlentag übergab er der Vereinsvorsitzenden Cornelia Großmann einen Scheck in Höhe von 4 000 Euro. Leckere Mühlenbowle gehörte zu den erfrischenden Getränken, die zum Fest angeboten wurden.

Das Trio „3klang“ spielte in der Bammer Kirche Akkordeon. Quelle: Uwe Hoffmann

In jedem Märchen gehört ein Esel als Lastenträger zu einer Mühle. Auf dem Rücken des Shetland-Ponys „Marie“ von Nadine Köpernicks Bammer Pferdehof „Stall Leben“ konnten die kleinen Besucher eine Runde um den Mühlenberg drehen.

Während Familie Zimmermann am Nachmittag mittelalterliche Musik für die Gäste am Mühlenberg spielte, erklang in der Kirche unterhalb Akkordeonmusik. Zum Mühlentag lud die Kirchgemeinde die Gäste in die Dorfkirche ein.

Musik in der Kirche

Die in Trebbin wohnende Irmgard Klingebeil hat seit 2013 wieder ein Haus in ihrem Geburtsort Bamme. Seit fünf Jahren musiziert sie gemeinsam mit ihren Musikerfreunden im Trio „3klang“ auf dem Akkordeon.

Die 1334 erstmals urkundlich erwähnte Bockwindmühle wurde im Jahr 1569 erneuert. Noch in den 1930er Jahren standen im Westhavelland 23 Bockwindmühlen sowie vier Holländermühlen, so in Semlin und Mögelin. Einige waren bereits nicht mehr in Betrieb wie die in Damme und Barnewitz.

Mitte der 1970er Jahre stürzte die 1773 errichtete Bockwindmühle bei Stölln ein. Die 1994 restaurierte Bockwindmühle bei Prietzen nutzt die Universität Potsdam im Zusammenhang mit der Naturwissenschaftlichen Station bei Gülpe.

Von Uwe Hoffmann