Nennhausen

Der Jugendclub Nennhausen der Johanniter – Unfall- Hilfe hat sich mit dem Umzug in die Fontanestraße gut entwickelt. „Wir sind so richtig in Fahrt gekommen“, sagt Johannes Wetzel, der als Sozialpädagoge den Jungendclub betreut.

Die Einrichtung ist auch Heimstätte für einen Kidsclub um den sich Esther Jäckel kümmert. Seit die Corona – Epidemie das öffentliche Leben stark einschränkt sind auch die Johanniter Jugendclubs Nennhausen und Nauen geschlossen. „Die Sicherheit und die Gesundheit gehen vor“, sagt Johannes Wetzel.

Die offene Jugendarbeit der Johanniter steht trotz der Umstände nicht still. Die Johanniter – Jugendbetreuer machen mobil auf den Social Media Kanälen weiter. Auch Johannes Wetzel und Esther Jäckel sind weiterhin telefonisch und per WhatsApp erreichbar für die Jugendlichen.

Der Johanniter Regionalverband Brandenburg -Nordwest Johanniter hat für die Jugendlichen aus Nennhausen und Umgebung ein Jugendphone eingerichtet. „Jugendliche können sich mit Problemen an uns wenden oder vor Langeweile die Krise bekommen“, erklärt Johannes Wetzel beim Verteilen von Infomaterial in Dörfern um den Hohennauener-Ferchesarer See.

Wetzel: „Das Jugendphone ist auch für alle gedacht, die einfach wieder einmal mit uns quatschen möchten“, sagt der junge Mann im blauen Johanniter – Shirt.Es gibt Tipps für einen sinnvollen Zeitvertreib und Anregungen für gemütliche Stunden in den eigenen vier Wänden. Johannes Wetzel ist am Johanniter Jugendphone unter 015224463372 erreichbar und Esther Jäckel unter 015224476664.

Von Norbert Stein