Kein Supermarkt mehr: In Nennhausen bricht die Infrastruktur ein

Die Not ist groß. Nennhausens Bürgermeisterin Brigitte Noel räumt das offen ein. „Wenn der Konsum in Nennhausen schließt, dann gibt es für den Amtsbereich keine Einkaufsmöglichkeit mehr hier vor Ort. Und das wird für einige Jahre so bleiben.“

Im Juli soll der kleine Supermarkt in Nennhausen schließen, die Inhaberin geht in den Ruhestand. Die Immobilie steht zum Verkauf. Noch ist nicht bekannt, ob es Käufer gibt und wer das sein wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. „Vielleicht ist ja der neue Eigentümer daran interessiert, das Geschäft fortzuführen“, sagt Amtsdirektorin Ilka Lenke.

Wenn es nur der kleine Supermarkt wäre, der vom Netz geht. Aber Nennhausen musste in den vergangenen Monaten einige schlimme Schläge verkraften. Der Arzt, der tageweise in Nennhausen eine Praxis im Gemeindezentrum hatte, kommt nur noch zu Hausbesuchen – eine klassische Sprechstunde gibt es nicht. Die Apotheke ist geschlossen. Nun wurde in Nennhausen bekannt, das auch der Blumenladen schließt.

Es klingt fast ein wenig ironisch. „Wir haben immerhin zwei Bäcker“, sagt Brigitte Noel. Doch in beiden Geschäften ergibt sich keine Möglichkeit mehr zu verkaufen, als Backwaren.

In der Nennhausener Gemeindevertretung wurde nun der Vorschlag unterbreitet, ersatzweise so genannte fahrende Händler nach Nennhausen einzuladen. Sie fahren mit Verkaufswagen übers Land. In Buschow und Bamme hat man damit gute Erfahrungen gemacht. „Diese beiden Händler haben aber keine Kapazitäten mehr für Nennhausen frei“, sagt Brigitte Noel.

Die Alternative wäre ein kleiner Wochenmarkt auf dem großen Parkplatz vor dem Schloss. „Man müsste das genau abklären. Vielleicht haben ja Händler, die an einem bestimmten Tag aus einer anderen Stadt vom Markttag kommen noch Zeit, um in Nennhausen zwei Stunden etwas zu verkaufen,“ Das ist die Idee von Ilka Kenke und sie verspricht: „Wir sorgen für die notwendigen Anschlüsse.“

Das Amt sei offen für Gespräche, so Ilka Lenke. Händler, die Interesse haben, können sich jederzeit an die Amtsverwaltung wenden. Sowohl Brigitte Noel als auch Ilka Lenke wissen allerdings, dass alles Lösungen kein Ersatz für einen kleinen Supermarkt sind. So etwas gibt es in den meisten Amtsgemeinden, auch in Rhinow und in Friesack (hier sind es sogar zwei).

Eigentlich will der Edeka-Konzern in Nennhausen einen Markt errichten, der alle Ansprüche erfüllt. Entstehen soll ein Versorgungszentrum mit weiteren Geschäften. Also genau das, was Nennhausen nun braucht. Allerdings scheiterte das Projekt erneut an Grundstücksverhandlungen. „Wir hatten gedacht, da ist alles in trockenen Tüchern“, sagt Brigitte Noel. „Aber es hat nicht geklappt und das konnten wir als Gemeinde auch nicht beeinflussen.“

Nach wie vor sei Edeka daran interessiert, ein Versorgungszentrum in Nennhausen zu bauen. „Aber man hat ganz bestimmte Vorstellungen vom Standort, der soll nicht irgendwo auf der grünen Wiese sein“, sagt Ilka Lenke.

Die Hoffnung, Edeka könne sich für die Immobilie des bisherigen Konsums interessieren, zerschlug sich ganz schnell. Die Fläche entspricht nicht den Vorstellungen, die man bei Edeka hat. Dort will man mit den Versorgungszentren ein neues Konzept für ländliche Räume umsetzen.

Fahrende Händler, Wochenmarkt-Händler oder aber ein neuer Konsum-Betreiber. Willkommen wären sie alle in Nennhausen. Und natürlich ein Arzt oder ein Apotheker. Der Blumenhändler wäre hier nicht zu vergessen.

