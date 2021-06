Stechow

Die Freude war groß bei den knapp 50 Kindern und acht Erziehern in der Kita „Spatzennest“. Zum Kindertag wurde der Kita durch das Lokale Netzwerk der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ eben dieser Titel verliehen. Corona bedingt kam kein „offizielles“ Festkomitee zur Verleihung. Aber Sachgebietsleiterin Vivien Skowronek und Amtsdirektorin Ilka Lenke kamen vorbei, um zu gratulieren. Und die Kinder feierten die Verleihung mit einem kleinen Forscher-Fest.

Ob die kleinen „Spechte“, die „Kiebitze“ oder die Vorschulkinder, alle waren sie in freudiger Erwartung vor dem Eingang der Kita angetreten. Dort enthüllte Kita-Leiterin Mandy Wolfram die Tafel am Haus neben der Eingangstür. „Die Einrichtung ist ein ‚Haus der kleinen Forscher’“ steht darauf. Dafür hatte sich sich die Kita in den letzten Monaten erfolgreich beworben.

Kita-Leiterin Mandy Wolfram erläutert den Kindern, was die Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ bedeutet. Quelle: Uwe Hoffmann

So lief die Bewerbung

„Es gab viel Papier auszufüllen, aber es hat sich gelohnt. An den Team-Tagen haben wir uns dazu auch speziell mit den Themen Naturwissenschaften, Technik und Mathematik beschäftigt“, so Mandy Wolfram, die seit einem Jahr die Kita leitet mit einem Team aus sechs Erzieherinnen und einem Erzieher, der in wenigen Wochen seine Ausbildung abschließen wird. „Die Kita hat sich in den rund zehn Jahren am neuen Standort Zur Feldscheune, einem früheren Schweinestall, gut entwickelt. Die Erzieher engagieren sich toll für ihre Kinder. Der Titel ‚Haus der kleinen Forscher’ ist jetzt noch ein ‚I-Punkt’“, so Amtsdirektorin Lenke. „Wir möchten demnächst einen Gruppenraum und die Außenfassade sanieren. Für die Investitionssumme von rund 100 000 Euro beantragen wir Fördermittel, der Eigenanteil des Amtes liegt bei zehn Prozent.“

Charlotte (5) macht ganz große Seifenblasen. Quelle: Uwe Hoffmann

Erzieherin Angeline Schrödel hatte für das Fest der Forscher mit ihren Kolleginnen, auf dem Außengelände vier Forscher-Stationen aufgebaut, die die Kinder im wechselnden Betrieb absolvierten. Auch für die ganz Kleinen war etwas zum Entdecken vorbereitet. „Wie stark ist Luft?“ hieß es an der ersten Station. Da wurden aus Zeitungen und Papier kleine Tiere gebastelt und ihr Verhalten gegenüber Luft getestet. Es stellte sich heraus, dass Luft große Kräfte entwickeln kann.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An der zweiten Station „Technik“ testeten die Kinder, wie es sich Minitraktor, Roller, Buggy, Dreirad oder Schubkarre auf verschiedenen Untergründen, wie Rasen, tieferen Sand und Gehwegplatten, fahren und dass dies auch an der Breite der Reifen liegt. „Ganz schön schwer mit den schmalen Reifen“, meinte die fünfjährige Vivien, als sie mit ihrem Roller im Sand stecken blieb. An der nächsten Station wurde es schwierig für die kleinen Forscher. Im Indianer-Tipi mussten sie Geräusche erraten.

Seifenblasen mit Schöpfkelle

Mit Angeline Schrödel konnten die Kinder dann ganz große Seifenblasen machen – auch mit den verschiedensten Küchenutensilien, wie einem Sieb oder einer durchlöcherten Schöpfkelle.

Sachgebietsleiterin Vivien Skowronek und Amtsdirektion Ilka Lenke gratulieren Kita-Leiterin Mandy Wolfram (v. li.) zum verliehenen Titel. Quelle: Uwe Hoffmann

Eine erfrischende Pause gab es an der Station, an der sich die Kinder ihre eigene Brause selbst mischen konnten. Zur Auswahl standen Brausepulver, Natron, Zitronensäure, Zucker, Scheiben frischer Zitrone und Lebensmittelfarbe. Als schmackhafte Garnitur gab es noch ein Blatt Minze.

Die Kita „Spatzennest“ trägt bereits den Titel „Kita mit Biss“ – ein Projekt zur Förderung der Zahngesundheit und beteiligt sich am Bundesförderprogramm „Sprach-Kitas“ zur Früh-Sprachförderung.

Kita „Spatzennest“ in Stechow wurde vor rund zehn Jahren am neuen Standort gebaut. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ gilt für zwei Jahre. Danach muss die Kita diesen Titel verteidigen, auch mit Ergebnissen der Aktionen zu Naturwissenschaften, Mathematik und Technik .

Von Uwe Hoffmann