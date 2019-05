Kotzen

Zwei Merkmale prägen die kleine Gemeinde Kotzen. Einerseits ist sie bitterarm. Andererseits leben hier Menschen, die nicht ob dieser Gemeindearmut jammern, sondern anpacken und alles tun, um das Leben in dem Dorf lebenswert zu machen.

Keine Nachfragen

Das muss Außenstehende beeindrucken. Wie oft hört man den Ruf der Einwohner einer Stadt oder Gemeinde, die Verwaltung müsse dieses oder jenes organisieren, finanzieren, erledigen?

Fragen an die Landespolitik

In Kotzen geht das nicht, denn es ist kein Geld für irgendetwas da. Also krempeln die Menschen die Hemdsärmel hoch und schaffen Infrastruktur. Zugleich müssen sich insbesondere Landespolitiker fragen, wie man finanzpolitische Situationen wie in Kotzen verhindern kann.

Lösungen schaffen

Dies ist eine kinderreiche Gemeinde und deshalb fressen alle Pflichtausgaben das Geld weg. Da muss der Gesetzgeber Lösungen schaffen – und das schnell.

Junge Gemeinde

Bis dahin wäre es nicht schlecht, wenn die Staatskanzlei den Heimat- und Sportverein zum Demografiebeispiel des Monats benennt. Denn das, was der Verein tut, wirkt nach – und Kotzen wird jünger.

Von Joachim Wilisch