Jeden Mittwoch, von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr öffnet Mario Zerbaum im Gemeindehaus Buschow eine Eintagespraxis. Der Allgemeinmediziner aus Brandenburg an der Havel übernimmt die Versorgung der Patienten in dieser Region. Ein ähnliches Modell gibt es in Nennhausen.